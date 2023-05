El futbolista Luis Miguel "Pulga" Rodríguez fue trasladado al Sanatorio 9 de julio para ser operado en las próximas horas, debido al accidente automovilístico que sufrió en Tucumán el domingo pasado. El jugador de Central Córdoba de Santiago del Estero estuvo en terapia intensiva durante un día y ahora será sometido a una intervención quirúrgica por los golpes que recibió en su cara, de acuerdo a los que aseguró el director del hospital Padilla, Jorge Valdecantos. "La recuperación será un poco más prolongada", avisó el médico, sobre el proceso que tendrá que afrontar Rodríguez tras la operación. Rodríguez volcó con su camioneta el domingo por la mañana y sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le produjo coágulos, fracturas en ambos pómulos y "aire" entre el pulmón y el corazón. El futbolista despertó este lunes, pero no recuerda qué fue lo que sucedió. En tanto, su representante, Roberto San Juan, señaló en relación al accidente: "Salió despedido del vehículo y eso le salvó la vida, porque si se hubiese quedado en la camioneta no había chances de que se salvara". "No sé si tenía puesto el cinturón de seguridad porque la camioneta lo despidió por el parabrisas y eso lo ayudó a salvarse

Si bien sufrió muchísimos golpes, la camioneta quedó destruida. La camioneta cayó en un río seco que es bastante profundo, pero la sequía también lo salvó", explicó

Además, añadió: "Salió caminando y fue hasta una casa, como perdido. Vio a unas personas y les pidió ayuda, pensó que le habían robado, totalmente fuera de sí. No entendía nada. La gente lo reconoció pese a tener la cara destruida y lo ayudó". FGB/KDV NA