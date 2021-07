La Selección argentina masculina de rugby seven debutó hoy con un sólido triunfo sobre Australia por 29 a 19 en la primera fecha del Grupo A de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Gracias a los tries de Lucio Cinti, Matías Osadczuk, Marcos Moneta e Ignacio Mendy, "Los Pumas" llevaron a cabo una primera parte perfecta, que culminó 24 a 0 a favor del conjunto argentino. En el complemento, el duelo se emparejó y pesó el duro rival, que acortó la diferencia de la mano de Josh Turner y Samu Kerevi, pero la Argentina selló la victoria con un último trie de Lautaro Bazán Vélez sobre el cierre del partido. "Contentos por ganar y porque lo hicimos con el sistema que trabajamos desde hace tres semanas, cuando conocimos el rival. Siempre el primer partido del campeonato es el partido, empezamos a bajar a gigantes", expresó Santiago Gómez Cora, entrenador del elenco albiceleste, en el día de su cumpleaños y entre lágrimas. Sobre lo sucedido en el encuentro, además, manifestó: "El primer tiempo rozó la perfección, en cuanto a detalles técnicos me voy muy satisfecho. Hay que seguir aprendiendo del segundo, el nerviosismo es parte de este juego". La acción continuará en pocas horas, desde las 5:30 (hora argentina), con el desafío para "Los Pumas" de medirse frente a Nueva Zelanda, que viene de derrotar por 50 a 5 a Corea del Sur en el otro compromiso de la primera jornada del grupo. Contra el seleccionado coreano, en tanto, los dirigidos por Gómez Cora chocarán también este lunes, pero desde las 22:00, en lo que será la mañana japonesa. Es la segunda participación argentina en la historia, luego de alcanzar el sexto puesto en los Juegos de Río de Janeiro 2016, en Brasil

