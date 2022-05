El argentino Gerardo Martino, entrenador del seleccionado mexicano de fútbol, rival de Argentina en el mundial de Qatar 2022, podrá volver a viajar en avión con el equipo al ser dado de alta después de concluir su rehabilitación tras varias cirugías en el ojo derecho a causa de un desprendimiento de retina, informó la prensa azteca.

Martino no podía realizar viajes aéreos ya que el procedimiento al que fue sometido incluía una burbuja de gas que le ayudaba a reacomodar la retina; una vez que esta desapareció, el argentino está apto para viajar y soportar la presión.

“Tengo un problema en mi ojo derecho, me operaron dos veces. Tengo una burbuja de gas, y mientras esa burbuja no se disuelve, no estoy posibilitado de subirme a un avión, por el tema de la presión”, explicó en su momento Martino, según MedioTiempo.

El último viaje que realizó el "Tata" Martino con el seleccionado mexicano fue en enero durante la visita a Jamaica por el octagonal final de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Después del compromiso en el Caribe, Martino fue sometido a una nueva cirugía la cual le impidió realizar el viaje a Honduras en el último choque de la eliminatoria, además del duelo amistoso ante Guatemala en La Florida a finales de abril.

Tras recibir el alta, Martino podrá estar al frente de México para su gira del verano en Estados Unidos, donde enfrentará a Nigeria, Uruguay y Ecuador en duelos de preparación rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. (Télam)