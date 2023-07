Luego de la derrota sufrida esta tarde en Resistencia ante Chaco For Ever por 3-0, el director técnico Fernando Quiroz presentó la renuncia al cargo en Aldosivi de Mar del Plata y no dirigirá más al ‘Tiburón’ en el campeonato de la Primera Nacional de fútbol.

El encuentro de la 20ma. fecha de la zona B del certamen, jugado en el estadio Juan Antonio García de la capital chaqueña, dejó secuelas inmediatas en el conjunto del puerto marplatense, ya que ‘Tete’ Quiroz habló con los dirigentes y les ofreció su dimisión.

Bajo su gestión en este segundo ciclo al frente de Aldosivi, el exDT de Instituto de Córdoba, San Martín de San Juan, Estudiantes de Buenos Aires y Sarmiento de Junín, entre otros clubes, había cosechado 6 victorias, 4 empates y 11 derrotas.

El equipo marplatense acumula 22 puntos en la clasificación y se ubica solamente por encima de Racing de Córdoba (20), Tristán Suárez (17), Chaco For Ever (16) y Villa Dálmine (15).

Con miras al partido del domingo próximo ante Quilmes, por la 21ra. fecha, el plantel empezará a trabajar este martes con el entrenador interino Diego Villar, secundado por el preparador físico Mariano Charlier. (Télam)