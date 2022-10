El triunfo de Fabián Doman en las elecciones de Independiente despertó una nueva incógnita en el club de Avellaneda por la postura del periodista sobre la continuidad de Julio César Falcioni como entrenador, debido a que no lo considera del "gusto del hincha". "La idea que tenemos nosotros de cómo tiene que jugar el equipo no es ésta. El gusto del hincha no es como el de Julio para los equipos", expresó Doman a comienzos de septiembre, cuando el técnico se encontraba en la cuerda floja por el mal presente en la Liga Profesional de Fútbol (LPF). No obstante, pese a que días atrás Independiente quedó eliminado de la Copa Argentina por penales, en la Liga Profesional cosechó cinco triunfos al hilo, y logró cambiar la versión que llevó a Falcioni a presentar la renuncia hace un mes. A ese performance se le debe sumar el triunfo ante Vélez por Copa Argentina antes de quedar eliminado por penales con Talleres, lo que implica que el "rojo" lleva siete partidos seguidos sin derrotas, con seis victorias y un empate, en los 90 minutos. "Si vos preguntás si lo hubiésemos contratado, la respuesta es no. Ahora, si nosotros asumimos en octubre, el técnico de la Primera hoy es Julio. Más allá de eso, ¿Qué hubiese pasado si ganaba los últimos cinco partidos? No lo hizo, pero acá lo que vale son los resultados. El destino de Falcioni se lo juega Falcioni", había declarado Doman en una entrevista con el diario Olé, antes de la seguidilla de victorias. De los dichos del flamante mandatario se desprende que el técnico continuaría en el cargo al menos hasta el cierre del campeonato, pero está claro que no es el entrenador predilecto en la consideración de la nueva dirigencia de la institución de Avellaneda. "Primero hay que reunirse con él y ver si tiene contrato, porque en Independiente todo era un misterio. No sabemos si tiene contrato, si se le paga o si le deben. Falcioni ha sido muy respetuoso de las elecciones y no quiero faltarle el respeto hablando algo en los medios de comunicación que no haya dialogado con él. Parte de nuestro estilo es no destratar a la gente", manifestó hoy Doman en diálogo con Radio Rivadavia. FG/KDV/AMR NA