El lateral brasileño Marcelo se despidió hoy del Real Madrid de España entre lágrimas, después de 16 temporadas en la institución en la que se convirtió en el jugador que ganó más títulos de toda la historia. Marcelo, que disputó 546 partidos, ganó seis ligas, cinco Champions League, cuatro veces el Mundial de Clubes, cinco Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y dos Copa del Rey con la camiseta del "Merengue". "A la afición la voy a llevar siempre en el corazón. Recuerdo que un partido, el día de mi cumpleaños, el Bernabéu me cantó el cumpleaños feliz. Y la gente por la calle me dice que no me vaya

Me alegra que la gente se quede con la persona, no solo con un tipo que daba patadas a un balón", expresó el futbolista en una emotiva conferencia de prensa. Y agregó: "No me siento una leyenda. No hay ningún problema por salir del Madrid, la vida no se acaba aquí. No me voy diciendo joder, quería un año más... . Siempre voy a animar al Real Madrid y entre todos hemos decidido salir bien y por la puerta principal, mirando a la cara de todos. No quería seguir uno o dos años más por pena". "Lo que dejo aquí es humildad, saber dónde estás. He hablado ahora con mi familia y he dicho que he ganado cinco Champions. No jugué en la última final y es en la que me sentí más importante

Hablé con Rodrygo antes del partido y tuve también una gran charla con Federico Valverde. Este es el legado que yo quiero dejar, estas cosas internas. Que los jóvenes entiendan que todo esto es posible", continuó

En esa línea, cerró: "Hoy es el día más feliz desde que estoy en el Madrid. Porque me voy y me doy cuenta de que he dejado un legado. Mis compañeros no me ven como el Marcelo que hace un cañito, sino como una gran persona".