El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo anticipó anoche que la idea del club de Núñez, ya clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores, "es traer un jugador de jerarquía para reemplazar a Julián Álvarez, que se va a ir en julio, pero no hay que mentirle a la gente, porque el mercado de pases está difícil".

"Julián se va y tampoco es fácil traer alguien de peso. Porque a los que opinan sobre eso los invito a nuestra oficina en el predio de Ezeiza para que me digan cómo se hace. El mercado está difícil. Hay que tener coherencia y paciencia, pero haremos lo posible para traer un jugador de jerarquía, porque se nos irá un grandísimo futbolista, aunque no hay que mentirle a la gente", expresó Gallardo.

"Los mercados siempre fueron complejos y por una cuestión de fechas siempre algunos tuvieron ventajas, porque cuando los de afuera se están armando, nosotros estamos en etapa de definición en Argentina. Pero siempre tratamos de resolverlo de la mejor manera posible", aclaró el "Muñeco" luego de celebrar la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores como primero del Grupo F.

Pero aclaró que también "se depende de la voluntad de los futbolistas. Haremos respetar los valores lógicos de mercado. Si el jugador tiene el deseo de salir, nunca le quite esa posibilidad. Pero debemos tener tranquilidad porque hay poco tiempo de maniobra. Vamos a jugar octavos rápido y creo que ninguno se querrá ir en esa instancia. Generalmente me enteré antes que los periodistas si un jugador se quiere ir", advirtió.

"Por eso ya analicé lo que hicimos en el primer semestre, porque fuimos irregulares, pero la búsqueda es lo que nos identifica y lo que se vio en varios pasajes del partido con Colo-Colo (goleada por 4-0). Era un partido clave porque nos levantamos del traspié con Tigre en el torneo local", afirmó.

"Y nos repusimos ante un muy buen rival. El primer tiempo fue parejo y nosotros fuimos más precisos en el segundo tiempo. Y hasta podríamos haber ganado con más amplitud. Logramos la clasificación ante un gran rival. y si a veces no podemos sufrir también es por mérito de los rivales. Porque no es fácil sostenerse durante tantos años con este nivel de competitividad", evaluó.

Y finalmente Gallardo se refirió a dos casos puntuales aunque disímiles dentro del plantel, aclarando primero que la "continuidad de Nicolás De la Cruz (todavía no renovó su contrato) es una postura que la manejan los directivos. Pero hay buena disposición de las dos partes".

"Después, en cuanto a Franco Armani y Julián Álvarez, quedarán liberados recién después del último partido de la fase de grupos del 25 de mayo contra Alianza Lima y no antes. Y en cuanto a la titularidad que tuvo Emanuel Mammana como lateral derecho contra Colo-Colo, se debió a que quería ser más equilibrado defensivamente, porque Marcelo Herrera se va más al ataque".

Y tras mencionar que se alegró "por la buena actuación que tuvo (Rafael Santos) Borré" en la consagración del Eintracht Frankfurt alemán como campeón de la Europa League, le dejó paso a Paulo Díaz, que lució por primera vez ante sus compatriotas chilenos la cinta de capitán por las ausencias de Enzo Pérez y Franco Armani.

"Necesitaba un partido así para sacarme la espina (después del error contra Tigre que le terminó costando la eliminación en semifinales de la Copa de la Liga Profesional). Esa jugada podía pasar. Obviamente no quería que pasara y era contra Colo-Colo la ocasión para volver a demostrar la seguridad que le doy a mi equipo", apuntó Díaz.

"Es que me siento cómodo en River. Me agrada estar peleando siempre las copas. Es lo primordial. Marcelo me dijo que iba a ser capitán, siempre lucho por eso y esta vez me tocó. Mi familia debe estar orgullosa por esta distinción", cerró el polifacético defensor de 27 años. (Télam)