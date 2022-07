El delantero Alejo Véliz, autor del gol de la victoria de Rosario Central sobre Newell's Old Boys por 1 a 0, de local, en el clásico del jueves pasado, contó que toma "cada consejo" de Carlos Tevez y se mostró "feliz" por su actuación.

"La verdad es que estamos contentos de tener a Carlos Tevez como entrenador, jugó en los mejores equipos de las mejores ligas. Tomo cada consejo que me da", contó el juvenil de 18 años en una nota con ESPN.

"Hice el gol y se me vinieron todos los de mi familia a mi cabeza. Ellos siempre estuvieron. Mi abuelo y mi abuela me llevaron a jugar a todos lados, por eso pensé también en ellos", explicó.

Los abuelos lo llevaron durante el 2013 desde Bernardo de Irigoyen, su pueblo, a Santa Fe para que se entrene "todos los días" aunque luego se fue y recaló en Rosario Central, donde casi deja de jugar por el inicio de la pandemia.

"Terminé la primera pretemporada con las Inferiores en Central y arrancó la pandemia. No podía volver y me puse a pensar en estudiar algo porque se alargó. Gracias a Dios me quedé", valoró.

"Mi ídolo es Marco Ruben, se nos fue hace poco del plantel pero lo tenemos cerca con sus mensajes. Nos escribe todo el tiempo para saber cómo estamos", cerró. (Télam)