El mediocampista argentino Tomás Muro firmó hoy su contrato y fue presentado como nuevo jugador del FC Orenburg de la Premier League del fútbol de Rusia, club que lo sumó por tres temporadas.

El volante, de 21 años, llegó a Moscú y se mostró junto a la dirigencia de la institución con una camiseta con su nombre, que llevará el número 24.

De este modo, el exjugador de Gimnasia y Esgrima La Plata se unirá a un plantel que ya cuenta con otros cuatro compatriotas: el defensor Matías Pérez (ex Lanús), los mediocampistas Lucas Vera (ex Huracán) y Gabriel Florentín (ex Argentinos Juniors) y el atacante Brian Mansilla (ex Platense).

Si bien no trascendieron detalles de la transferencia, un allegado a la entidad platense le confió a Télam que la operación se “hizo en el orden del 1,5 millón de dólares por el 50 por ciento de la ficha”.

MIRÁ TAMBIÉN Nakache es la cara nueva de Gimnasia de Jujuy

Muro volverá en los próximos días a la Argentina para preparar la mudanza hacia territorio ruso, donde la actividad estará paralizada en forma oficial hasta agosto venidero. (Télam)