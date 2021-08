El alero del seleccionado argentino de básquetbol Patricio Garino reflexionó hoy sobre la mala labor en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y advirtió que "no es la muerte de nadie".

"En Las Vegas, la verdad, es que no tuvimos una buena preparación. No hubo una organización completa, tuvimos gimnasio después de una semana de estar ahí, 3 amistosos; en Japón, limitados por los horarios de FIBA... nos faltó mucho rodaje y la labor en Tokio 2020 no es la muerte de nadie", apuntó el perimetral.

"Nosotros queríamos ganarle a la mente. Entrenamos mal, jugamos mal los amistosos, pero quizá pensamos que en el torneo se iba a ir todo. Como solía pasar", continuó.

Garino llegó en estos días a Nanterre, equipo de los suburbios de París, para jugar en la Primera División de Francia y se inclinó por ese destino para recuperarse "físicamente de la mejor manera" con un formato de un partido por semana.

Las lesiones lo aquejaron en diferentes momentos de su carrera y es por eso que cuando sufrió un dolor muscular contra España, en la segunda fecha de la zona de grupos de Tokio, decidió "no forzar la situación".

"No fue de una magnitud enorme, pero con mi historial de lesiones no tenía sentido empujar. No iba a ayudar al equipo y me iba a hacer mal a mí. Hice lo posible, a los dos días ya estaba corriendo, con un enema muscular, entrenándome semi a la par del resto, pero la intensidad de un partido o un entrenamiento no iba a poder mantenerla", lamentó.

Por último, el exNBA le contó al sitio Básquet Plus que en el nuevo club le dieron "mucha confianza" y le aseguraron que será titular en una competición "rápida y atĺetica". (Télam)