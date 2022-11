Martín Demichelis es el gran candidato a ser el sucesor de Marcelo Gallardo como entrenador de River y todo parece encaminarse, ya que en Alemania aseguran que el ex defensor le avisó al Bayern Munich que se unirá a la entidad de Núñez. Las dudas sobre el futuro de Demichelis parecen despejarse lentamente y del país europeo llegó un nuevo indicio que parece encaminar todo para que el ex futbolista tome las riendas del equipo a partir del 15 de diciembre. Es que en Alemania aseguran que el ex defensor, de 41 años, ya le habría comunicado al al Bayern Munich, club en el que trabaja como entrenador de la Reserva, que a fin de año dejará su cargo y los bávaros ya tendrían a su reemplazante. "Demichelis se convertirá en el nuevo entrenador de River

Micho ha tomado su decisión, el Bayern es consciente de ello

Holger Seitz está listo para reemplazarlo como entrenador en jefe del Bayern II", informó en Twitter el periodista Florian Plettenberg, quien cubre toda la actualidad del equipo alemán. El ex jugador de la Selección argentina se impuso en la carrera para suceder a Gallardo por sobre Hernán Crespo y Ricardo Gareca, los otros que sonaron con fuerza, y solo esperan a que el "Muñeco" termine su ciclo con los dos amistosos que le quedan por delante para oficializarlo. Los únicos detalles que quedan por definir son el tiempo de la duración del contrato y cómo estará compuesto su cuerpo técnico, ya que Javier Gandolfi, quien iba a oficiar de ayudante de campo, decidió continuar al mando de Talleres de Córdoba, y el que pica en punta para cumplir la función es Javier Pinola que debería retirarse del fútbol profesional. Demichelis entraría en funciones a partir de mediados de diciembre ya que el plantel, que actualmente se encuentra en Chile, enfrentará a Colo-Colo este miércoles y al Real Betis el domingo, y luego tendrá unos días de licencia para recargar energías antes de la pretemporada.