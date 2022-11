El ayudante de campo e Hugo Ibarra, Roberto "Tito" Pompei, habló hoy sobre la continuidad del cuerpo técnico de Boca después de ganar la Liga Profesional, respaldó a los juveniles y elogió al vicepresidente de la institución, Juan Román Riquelme

El ex jugador manifestó su predisposición para continuar en el "Xeneize": "Por supuesto que tendré la misma disposición el próximo año. Estamos para sumar. Es el club quien decide nuestro lugar", dijo en declaraciones a D Sports Radio

"El año ha sido fantástico" argumentó, y expresó su alegría por los juveniles que se destacaron en Primera: "Es increíble poder vivir un campeonato con Boca, con los chicos que aparecieron. Soy un agradecido"

En esa línea, destacó el buen año de Luca Langoni, la figura de este semestre: "Sabía que tenía posibilidades de llegar a la Primera de Boca por sus capacidades, pero no que iba a ser todo tan rápido y tan determinante en el sprint final del campeonato", remarcó Pompei. De cara al próximo compromiso por el Trofeo de Campeones y teniendo en cuanta el sabor amargo de no pasar a la final de la Copa Argentina, agregó: "Nos hubiera gustado llegar, pero ahora tenemos que pensar en una nueva oportunidad, que será este domingo". Pompei, además, no dudo en elogiar a Juan Román Riquelme y al plantel: "El agradecimiento más grande es a Román, al consejo y a los jugadores, que son los verdaderos protagonistas. También a la gente, que hasta llegar con el senior a una provincia es una locura". NY/AMR NA