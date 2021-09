El presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, adelantó que volverá a tomar la conducción del club en mayo de 2022 próximo cuando venza la licencia de un año pedida para atender sus compromisos en la televisión.

En una entrevista publicada este domingo en el sitio TN Deportivo, el empresario y conductor reveló que a su regreso perseguirá el "sueño de comenzar a diseñar el estadio en Avenida La Plata", cuya obra ya puede comenzar luego de sancionarse la Ley de Rezonificación en la Legislatura porteña.

Además, Tinelli se ilusionó con "tener un equipo que pelee los primeros lugares", algo improbable hoy por la severa crisis económica y financiera que provocó una drástica reducción del presupuesto del plantel profesional encarada por el presidente en ejercicio, Horacio Arreceygor.

“Estoy corrido del día a día. Se hicieron un montón de cosas maravillosas en estos nueve años que estuvimos en San Lorenzo y no me puedo olvidar. Por supuesto que no se puede conformar a todos, pero ganamos campeonatos, peleamos en los primeros lugares, fuimos campeones de América por primera vez en la historia, jugamos una final del mundo contra el Real Madrid. En básquetbol también tuvimos muchos logros", resumió al ser consultado por la actualidad del club.

Con el objetivo del nuevo estadio, Tinelli desmintió los rumores de una renuncia definitiva al cargo de presidente que ganó con más del 80 por ciento de los votos a fines de 2019.

"La vuelta a Boedo es el sueño más grande. Cuando retome la actividad en mayo, después de la licencia, me va a tocar armar la ingeniería económica para el armado del estadio, algo que no es fácil. El diseño y las tierras están, ahora hay que conseguir la financiación en un mundo pospandemia, cosa que es muy complicada. Hay gente interesada y tenemos que hacer un trabajo de marketing para mostrarle a los inversores que se va a construir algo impactante", planteó.

Por otra parte, Tinelli lamentó la salida de los hermanos paraguayos Ángel y Óscar Romero, decidida por Arreceygor y el manager Mauro Cetto por razones económicas.

"No esperaba que se diera de la manera en que se dio. Con ambos tengo una excelente relación. Los traje yo personalmente e hice un trabajo muy fuerte para que ambos fueran parte del plantel. La realidad es que no me gustó que se fueran, me hubiera encantado que se quedaran", admitió.

"No estuve en el día a día de su salida y preferí no enterarme porque yo quería que siguieran. Me parecen dos jugadores de primer nivel, con gran jerarquía y más allá de algún inconveniente en el vestuario, creo que jerarquizaban el plantel y por eso no me gustó que se fueran", abundó.

Por último, respaldó al DT uruguayo Paolo Montero, a quien reconoció como "un entrenador con personalidad que puede ser bueno para este momento en el que hay que darle lugar a los chicos de inferiores y acompañarlos con jugadores de experiencia". (Télam)