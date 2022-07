Tijuana, con gol del volante argentino Lucas Rodríguez y con el debut del director técnico connacional Ricardo Valiño, igualó esta tarde en un gol en su visita a Pumas UNAM, a cargo de Andrés Lillini, en partido válido por la primera fecha del torneo Apertura 2022 de México.

Rodríguez, ex Estudiantes de La Plata, abrió la cuenta a los 12 minutos del primer tiempo para el Xolos, que contó desde el inicio con el delantero Alexis Canelo (ex Quilmes y Almirante Brown) y en el segundo período se alistó para su debut al delantero Franco Di Santo, ex San Lorenzo, según detalló el sitio 'Soccerway'.

El dueño de casa, que empató por medio del atacante brasileño Diogo, a los 6 minutos de la segunda etapa, presentó como titulares al defensor Nicolás Freire (ex Argentinos Juniors) y a los delanteros Gustavo Del Prete (ex Estudiantes de La Plata) y Juan Ignacio Dinenno (ex Racing Club y Temperley).

Más tarde jugaban San Luis-León y Santos Laguna-Monterrey, mientras que mañana lo harán Pachuca-Querétaro para cerrar la jornada inaugural

MIRÁ TAMBIÉN Lanús es el club que más aporta a la lista del seleccionado Sub Â’17 de fútbol

(Télam)