Tijuana, a cargo del entrenador argentino Sebastián Méndez, venció anoche por 2 a 0 al Atlas, conducido por su connacional Diego Cocca, por la séptima fecha del torneo de la liga mexicana.

Méndez, exDT de Banfield, Gimnasia La Plata y Godoy Cruz, entre otros, le ofreció titularidad al zaguero Lisandro López (ex Boca Juniors) y al delantero Lucas Rodríguez (ex Estudiantes de La Plata) más el ingreso del volante David Barbona (ex Racing), durante la segunda etapa.

El exentrenador de Racing y Defensa y Justicia, a su vez, contó como titulares al defensor Hugo Nervo (ex Huracán) y al atacante Julio Furch (ex Olimpo de Bahía Blanca). El último campeón del fútbol mexicano terminó con 10 jugadores, por la expulsión del defensor peruano Ánderson Santamaría, según el sitio Mediotiempo.

Entre los otros encuentros, San Luis, con Marcelo Barovero, Germán Berterame y Rubens Sambueza, superó también por 2 a 0 a Monterrey, de Esteban Andrada, Maximiliano Meza y Rogelio Funes Mori.

En adelantos del viernes por la noche, Tigres, con Nahuel Guzmán y Guido Pizarro desde el inicio, logró imponerse a FC Juárez por 3 a 2.

Puebla, conducido por el DT Nicolás Larcamón y con el volante Federico Mancuello en la plantilla titular, venció por 3 a 2 a Guadalajara.

Hoy se completará la séptima fecha con Pumas UNAM-América y Cruz Azul-Santos Laguna.

Principales posiciones: Pachuca y Tigres, 16 puntos; Puebla, 14; Cruz Azul, 13; Atlas 12. (Télam)