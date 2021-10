Tigres, con presencia argentina, superó anoche por 2-1 a Chivas de Guadalajara, en un partido correspondiente a la fecha 16 del torneo Apertura de la primera división de México.

En el estadio Universitario de Nueva León, el equipo local se impuso con sendas conquistas del delantero francés André Gignac (Pt. 4m. y St. 34m.).

En tanto, el descuento del elenco ‘rojiblanco’ fue obra de un rechazo desafortunado del argentino Guido Pizarro (ex Lanús), a los 41 minutos de la segunda parte.

El apuntado Pizarro y el arquero rosarino Nahuel Guzmán (ex Newell’s) resultaron titulares en Tigres, que ahora reúne 25 puntos y está tercero en la clasificación. Mientras tanto, Chivas está decimosegundo con 19 unidades.

Santos Laguna, con dos conquistas del lateral ecuatoriano Ayrton Preciado, venció como visitante a Querétaro, por 3-2.

En tanto, Pumas UNAM, con múltiple concurso argentino, empató 1-1 como visitante de Pachuca.

En el elenco ‘felino’ se desempeñaron el defensor Nicolás Freire (ex Argentinos Juniors), el mediocampista Christian Battocchio (ex Udinese de Italia), el enganche Favio Alvarez (ex Atlético Tucumán) y el atacante Juan Ignacio Dinenno (ex Racing y Temperley), según consignó el sitio ‘Soccerway’

En Pachuca, en tanto, actuaron el arquero Oscar Ustari (ex Boca e Independiente), el defensor Gustavo Cabral (ex River Plate) y los delanteros Nicolás Ibáñez (ex Gimnasia La Plata) e Ismael Sosa (ex Argentinos Juniors)

Los otros resultados entre las noches del jueves y viernes fueron: Juárez 0-Puebla 2; Necaxa 2 (un gol de Maximiliano Salas)-Mazatlán 1; Atlas 0-Tijuana 2

Hoy jugarán Toluca-León (que dirige el DT Ariel Holan); Cruz Azul-América (con Santiago Solari) y Atlético San Luis-Monterrey.

Las principales posiciones quedaron así: América 34 puntos; Atlas 26; Tigres 25; Toluca 23; León 22; Puebla 21

(Télam)