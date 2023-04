Tigre recibirá mañana a San Pablo, de Brasil, por el Grupo D de la Copa Sudamericana 2023, en un cruce rodeado de un clima tenso a causa del antecedente de violencia protagonizado por ambos clubes en la final de la edición 2012 del torneo, cuando el plantel argentino fue agredido en el vestuario y se retiró del partido en Brasil.

El partido se jugará mañana desde las 21 en el estadio José Dellagiovanna, en la localidad bonaerense de Victoria, será televisado por DirecTV y contará con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, mientras que el VAR estará a cargo del chileno Angelo Hermosilla.

El encuentro es válido por el Grupo D en el que se enfrentarán a la misma hora los otros dos integrantes, Puerto Cabello (Venezuela) y Deportes Tolima (Colombia).

En otros encuentros de mañana jugarán, también a las 21: Magallanes (Chile) - Botafogo (Brasil), por el Grupo A, y Tacuary (Paraguay) - Bragantino (Brasil), por el Grupo C.

No se puede pasar por alto ante este Tigre-San Pablo lo sucedido el 12 de diciembre de 2012 en el Estadio Morumbí paulista cuando Tigre no salió a jugar el segundo tiempo y San Pablo fue campeón.

Los jugadores del equipo argentino, dirigidos por Néstor "Pipo" Gorosito, fueron agredidos en la zona de vestuarios en el entretiempo cuando perdían por 2 a 0, en la segunda final tras empatar 0 a 0 en la ida en la cancha de Boca.

Tras ese primer tiempo Tigre fue hacia el vestuario y cuando llegó se encontró con un grupo de barrabravas de San Pablo que atacaron a los jugadores a puñetazos y amenazaron al arquero Damián Albil con un arma en el pecho.

Ante esos hechos de violencia contra los jugadores, Tigre no salió a jugar el segundo tiempo.

Representantes de la Conmebol fueron a ver a los jugadores de Tigre, que ratificaron su postura de no jugar, y se dio por finalizado el partido.

La Conmebol premió a San Pablo, que fue campeón con un triunfo por 2 a 0.

El tiempo pasó pero la memoria no falla y de las 2.000 entradas enviadas por Tigre al San Pablo para ser vendidas a su hinchas se devolvieron 1.700, en una clara muestra del temor de los brasileños por visitar Victoria.

La realidad encuentra a un Tigre dirigido por Diego Martínez, que en la Liga Profesional suma solo 11 unidades y que tiene como figura a Mateo Retegui, el goleador del fútbol argentino, que ya debutó jugando dos cotejos con la casaca del seleccionado italiano.

San Pablo fue eliminado en el torneo Paulista por la revelación, el Agua Clara, que le ganó la primera final a Palmeiras el pasado domingo marcando un 2-1, mientras aguarda el inicio del Brasileirao, el 15 del actual ,jugando en Río de Janeiro ante Botafogo.

El equipo dirigido por el ex arquero y goleador Rogerio Ceni no contará con los argentinos Giuliano Galoppo (operado de la rodilla derecha) y Jonathan Calleri (lesión en el tobillo), pero jugaría el ex Independiente Alan Franco.

+ Probables formaciones +

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Emanuel Aguilera, Abel Luciatti y Lautaro Montoya o Sebastián Prieto: Lucas Menossi, Sebastián Prediger y Alexis Castro; Aaron Molinas; Mateo Retegui y Facundo Colidio. DT: Diego Martínez.

San Pablo: Rafael; Beraldo, Arboleda y Alan Franco; Nathan o Rafinha), Pablo Maia o Luan, Rodrigo Nestor, Welington Rato y Caio Paulista; David y Luciano. DT: Rogerio Ceni.

Arbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

Cancha: Tigre.

Hora de inicio: 21:

TV;: DirecTV (Télam)