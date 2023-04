Tigre aprovechó su momento y venció a Deportes Tolima por 2 a 1 para sumar un valioso triunfo, en un aceptable encuentro que disputaron esta noche, en Colombia, en el marco de la segunda fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. Facundo Boné, a los 14 minutos del segundo, adelantó al conjunto local, mientras que Facundo Colidio, a los 21, y Tomas Badaloni, a los 33, le dieron el triunfo al equipo visitante

El defensor de Deportes Tolima Leider Riascos fue expulsado, a los 24 minutos del complemento, por doble amonestación. Con este resultado, Tigre sumó sus primeros tres puntos en la zona y quedó en la misma que línea que su rival, que se ubican por detrás del San Pablo de Brasil, que ostenta 6 unidades. En el inicio del partido, Tigre estuvo incómodo, pero luego de adaptó a lo que le pidió el trámite del cotejo y encontró espacios para atacar, aunque no tuvo el peso suficiente para hacerlo valer ya que extraño a su goleador, Mateo Retegui. Colidio fue la carta ofensiva que más utilizó el conjunto de Victoria, primero con un avance en el que eludió y sacó un buen remate pero bloqueo el arquero Christian Vargas y luego con un cabezazo que no logró concretar de buena manera. Por su parte, Deportes Tolima fue la contracara de su rival: se mostró desprolijo, no atacó y careció de un buen funcionamiento de juego, ya que presentó un equipo alternativo. Ya en el complemento, la historia cambió su rumbo, ya que se Tigre tomó el control, pero la apertura del marcador llegó de la mano del local: Juan Caicedo bajó de cabeza para el ingreso de de Boné que definió de zurda y puso el 1-0. En su primer avance, el conjunto de Colombia logró darle un golpe anímico a los de Victoria, pero con el correr de los minutos se reacomodó al ritmo del partido, y llegó a la igualdad de la mano de Colidio tras un contragolpe. El partido se tornó a favor de Tigre y luego de la expulsión de Léider Riascos -por doble amonestación-, se encontró con más espacios y llegó al gol del triunfo con un cabezazo de Badaloni para firmar el 2 a 1 y sumar sus primeras tres unidades.. La siguiente es la síntesis del encuentro:. Copa Sudamericana. Grupo D -Fecha 2. Deportes Tolima (1) - (2) Tigre. Estadio: Manuel Murillo Toro. Árbitro: Luis Quiroz (Ecuador).. Deportes Tolima: Christián Vargas; Leider Riascos, Juan Mera, José Cuenú, Juan Guillermo Arboleda; Juan Ríos, Fabián Mosquera, Juan Pablo Nieto; Yeison Guzmán; Juan Fernando Caicedo y Facundo Nicolas Boné Vale. DT: Hernán Torres. Tigre: Gonzalo Marinelli; Martín Ortega, Víctor Aguilera, Abel Luciatti, Sebastián Prieto; Martín Garay, Agustín Cardozo, Lucas Menossi, Alexis Castro; Facundo Colidio; Blas Armoa. DT: Diego Martínez. Goles en el segundo tiempo: 14m Boné (DT), 21m Colidio (T), 33m Badaloni (T). Cambios en el segundo tiempo: 17m Diego Herazo por Caicedo (DT) y Kevin Pérez por Nieto (DT); 22m Aaron Molinas por Castro (T) y Tomas Badaloni por Ortega (T); 31m Juan Rubiano por Gúzman (DT) y Cristian Zabala por Menossi (T); 37m Estefáno Arango por Boné (DT); 43m Brian Leizza por Prieto (T) y Lucas Blondel por Armoa (T). Incidencia en el segundo tiempo: 25m expulsado Riascos (DT). LG/GAM NA