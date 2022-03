El mediocampista argentino Thiago Almada convirtió esta tarde su primer gol en el Atlanta United, que igualó en tiempo de descuento frente a Montreal Impact (3-3), en partido correspondiente a la fase regular de la Major League Soccer (MLS) del fútbol de los Estados Unidos.

En su segundo encuentro con la franquicia del estado de Georgia, el exjugador de Vélez Sarsfield, de tan sólo 20 años, estableció su primer festejo en el campeonato.

Un remate desde fuera del área, casi cayéndose y con un balón que ingresó por el ángulo del arquero canadiense Sebastian Breza, representó la primera conquista del pibe bonaerense, oriundo de Ciudadela.

Almada había ingresado hoy en el entretiempo en sustitución de Tyler Wolff y a los 40 minutos de la segunda parte pudo achicar las cifras (2-3).

Minutos más tarde, el defensor Brooks Lennon obtuvo la igualdad definitiva para Atlanta United, que también exhibió los concursos de Marcelino Moreno (ex Lanús), Alan Franco (ex Independiente) y Santiago Sosa (ex River Plate).

En Montreal Impact actuó como titular el mediocampista Joaquín Torres (ex Newell's), según reflejó el sitio oficial de la competencia.

En tanto, el delantero Gonzalo Higuaín (ex Real Madrid y Juventus) anotó el tanto del descuento -mediante un tiro penal- del Inter Miami, que cayó 3-1 con Cincinnati, que contó con los desempeños de Luciano Acosta (falló un penal) y Alvaro Barreal.

Otros marcadores: Chicago Fire 3-Kansas City 1; Toronto 2-DC United 1; Los Angeles Galaxy 0-Orlando City 1; New York City 0-Philadelphia Union 2. (Télam)