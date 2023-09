El entrenador de Independiente, Carlos Tevez, aseguró que no desconfía de "ningún árbitro", a pesar de las dos jugadas polémicas en contra de su equipo en el empate sin goles ante Instituto de Córdoba, por la sexta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

"No desconfío de ningún árbitro. A veces te perjudican y a veces te favorecen, no veo mala leche. Me enfoco más en lo que hicimos nosotros", declaró el DT sobre las jugadas sobre Braian Martínez (anulada por el VAR y Alexis Canelo (no cobrada por el árbitro Darío Herrera).

"Revisé las dos jugadas. La de Martínez para mí no es penal, está bien, pero la de Canelo sí", dijo al respecto.

"Pero es bueno que nos haya pasado ahora, así puedo ver que dicen los que afirman que a Independiente lo ayudan porque está Tevez. Ya me están cansando", agregó.

MIRÁ TAMBIÉN San Pablo ganó la Copa de Brasil con Calleri de titular al superar a Flamengo de Sampaoli

"Hay partidos que los tenemos que luchar. En el segundo tiempo levantamos la intensidad y se vio un mejor Independiente", dijo por el rendimiento de sus dirigidos ante la "Gloria".

Tevez, exDT de Rosario Central, por último hizo referencia al clásico de Avellaneda ante Racing Club, a disputarse el próximo sábado desde las 19 en el estadio Presidente Perón.

"Sabemos que el clásico es especial para el hincha, como para el jugador y para mi", concluyó Carlos Tevez. (Télam)