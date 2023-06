El ex delantero Carlos Tévez, actual entrenador que se encuentra sin club, respaldó hoy la llegada del astro argentino Lionel Messi al Inter Miami de Estados Unidos al afirmar que "está muy bien tomada la decisión". "Me parece que Leo tomó una decisión sabiendo y entendiendo un poco su propia situación. No quería volver al Barcelona y que le bajen los sueldos a los compañeros, ser el malo de la película otra vez. Creo que fue todo muy tibio de parte de Barcelona", expresó Tévez en diálogo con ESPN. En esa línea, agregó: "Leo se inclinó por la liga de Estados Unidos, le gusta Miami, es una tranquilidad para él y para su familia. Creo que lo que hizo fue lo más correcto. Si no era Barcelona, no era nada en Europa. La decisión está muy bien tomada". De esta manera, Tévez se sumó a la vereda de los que apoyan la determinación del capitán de la Selección argentina como antes lo había hecho el "Kun" Sergio Agüero, quien destacó que el rosarino eligió "la tranquilidad por sobre la presión de seguir ganando" en la alta competencia. FG/SPC NA