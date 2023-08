El mediocampista Federico Mancuello, una de las figuras de Independiente, valoró hoy la llegada de Carlos Tevez al banco de suplentes porque les dio una "energía muy alta" al grupo, de cara al partido del domingo contra Vélez, de local, por la segunda fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"Tevez hizo hincapié en la manera de entrenar, que sepamos bien qué rol es para cada uno y ninguno sabe quién va a jugar para elevar la competencia interna. Su llegada es importante, a pesar del dolor que venimos atravesando por los malos resultados. Estamos abiertos a aprender de un nuevo entrenador", explicó Mancuello en conferencia de prensa.

"Siempre que se termina un proceso como sucedió con Ricardo (Zielinski) da tristeza pero desde la llegada de Tevez la energía está muy alta. Lo recordamos cómo encaraba los partidos en su etapa como futbolista y nos dio una inyección importante", subrayó.

Mancuello, de 34 años, regresó en este mercado de pases tras su experiencia en Puebla de México y comentó que está "contento" de haberlo hecho, a pesar del "mal momento" que atraviesa Independiente en lo deportivo, económico e institucional con un presidente como Néstor Grindetti en licencia por la campaña de gobernador de Buenos Aires y la renuncia de su antecesor Fabián Doman.

"Yo no tomo como un peso ser referente en el grupo, yo vine acá sabiendo y queriendo este rol. No me genera presión ni ansiedad todo esto. El cariño de ellos me hace bien. No vine a salvar al equipo sólo, eso lo puede hacer Lionel Messi nada más", apuntó en declaraciones a la prensa tras el entrenamiento de hoy.

"Me toca disfrutar el momento, la decisión de estar acá en Independiente es totalmente mía. Soy hincha del club, al igual que toda mi familia y estoy feliz de vivirlo porque estoy donde quiero estar. Tengo dolor por el momento que pasamos, como lo tenía desde México", agradeció.

Además, el mediocampista trató de quitarle drama a la diferencia de trabajo entre el renunciante Zielinski y el flamante entrenador Tevez: "Hay que ser respetuoso con la metodología de cada entrenador. Es verdad que Carlos nos pide que nos mezclemos sin saber quién va a jugar. No sabemos a quién le va a tocar y genera una tensión alta. En el ciclo anterior sabíamos el equipo y tal vez eso hacía que alguno no esté tan atento".

"En estos momentos cuando las cosas no nos salen, que la gente vea la conexión y la intensidad que tendremos con la nueva etapa con Tevez como entrenador es positivo. Tenemos que estar concentrados porque será un partido complicado y además hay que estar atentos a cada momento del partido", afirmó.

MIRÁ TAMBIÉN El puntero Newman y Alumni se cruzan en el encuentro saliente del Top 12 de rugby

En su nuevo rol de líder dentro del grupo aseguró no sentirse incómodo porque ahora puede dar "una mano desde adentro" a diferencia de hace unas semanas cuando veía los partidos "desde afuera en México".

"El grupo está ilusionado con lo que viene, sabiendo que tenemos una situación complicada y un calendario complejo, estamos cerca de lograr buenas cosas si entrenamos como en estos días", contó.

"Tenemos un plan para hacer un buen partido. A los chicos les digo que se tomen los entrenamientos como si fueran partidos para resolver de manera natural cuando les toque la oportunidad", detalló.

En el último encuentro, en la derrota ante Colón por 1-0 en Avellaneda, Independiente formó con Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Felipe Aguilar, Edgar Elizalde y Ayrton Costa; Braian Martínez, Sergio Ortíz, Iván Marcone y Federico Mancuello; Martín Cauteruccio y Alexis Canelo.

El arribo del entrenador Tevez se dio después de las negativas de Gabriel Milito, actualmente en Argentinos Juniors; de Ariel Holan, quien está sin dirigir desde julio tras su última experiencia en Universidad Católica, de Chile; de Gustavo Alfaro, libre tras su salida de Ecuador, y de Alexander "Cacique" Medina, de último mal paso por Vélez Sarsfield.

Independiente suma 28 puntos y está en la misma línea que Colón, de Santa Fe y Huracán, al que recibirá en la cuarta jornada.

Otros de los equipos que están cerca de la zona de descenso directo en la tabla anual son Central Córdoba (29); Gimnasia, Banfield y Vélez (30); Unión (31) y Sarmiento (33).

(Télam)