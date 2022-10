El director técnico de Rosario Central, Carlos Tevez declaró esta noche tras el empate en un gol como local de Unión que "el resultado no es justo" porque juzgó que su equipo "fue muy superior, ya que pegó dos tiros en el travesaño y falló otros tantos mano a mano".

Consultado sobre los tres cambios que hizo a los 36 minutos del primer tiempo, Tevez reconoció en conferencia de prensa que "se había planeado un partido con una presión bien arriba, algo que no se hizo, y Unión convirtió. Entonces elegí no esperar al segundo tiempo para hacer los cambios. Pero la responsabilidad es mía y no de los chicos".

Interrogado sobre el reemplazo del zaguero Juan Cruz Komar por el juvenil Jonathan Bogado en el banco de suplentes, a quien sacó del partido de reserva y mandó a buscar a Santa Fe en un remís, el "Apache" advirtió que se enteraron "en el entrenamiento matutino de que le molestaba la rodilla derecha. La verdad que fue un poco desproljjo. Después le hicieron un estudio y no dio lesión. Pero ahora hay que trabajar mañana con el kinesiólogo".

"Por eso digo que el que no quiera estar lo único que tiene que hacer es decirlo, pero no busquemos más quilombos de los que tenemos", advirtió.

Finalmente y requerido sobre el ingreso de Ignacio Malcorra, Tevez respondió que "había tenido una molestia, se quedó trabajando en Rosario y fue al banco porque la idea de partido era una presión alta en el primer tiempo y que él entrara en el segundo, ya que jugando cada 72 horas no iba a aguantar el ritmo", cerró. (Télam)