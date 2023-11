Carlos Tevez se responsabilizó hoy por la derrota de Independiente ante Talleres, por lo que se quedó afuera de los cuartos de final, y dijo que “el equipo se relajó”.

En un balance rápido que hizo de los últimos encuentros y de cara a lo que viene por delante, el técnico del “Rojo” dijo en conferencia de prensa: “Tenemos que ajustar individualidades, creo que ahí es donde te hacen la diferencia”. Y aseguró: “Necesitamos jerarquía”.

“Necesitamos armar un grupo donde tenga esa competencia interna. Yo terminé jugando con solamente dos delanteros, con Matías (Giménez) y (Alexis) Canelo nada más, sin tener un tercer centrodelantero”, acotó Tevez.

El exdelantero aseguró que “el plantel era muy corto, y los procesos de los chicos yo no los apuro. Prefiero perder partidos, pero que me puteen a mí, y no ‘quemar’ un chico, de esa manera me manejo yo”.

MIRÁ TAMBIÉN Flamengo le ganó a América Mineiro y tras el empate de Palmeiras, comparten el liderato en Brasil

“Entonces hay que empezar a hacer la competencia interna para el próximo año y traer jugadores para que tengamos dos o tres por puestos. No podemos tener un plantel tan corto, porque la exigencia te la da el hincha, conocemos al hincha de Independiente”, siguió Carlitos.

(Télam)