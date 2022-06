En uno de los partidos que acapara la atención del fútbol argentino, Carlos Tevez debutará hoy como director técnico de Rosario Central, que recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata a las 19 en el Gigante de Arroyito, por la quinta fecha de la Liga Profesional de Futbol (LPF).

El encuentro será arbitrado por Patricio Loustau y televisado por la señal de cable ESPN Premium.

A los 38 años, el exjugador de Boca, Corinthians, West Ham, Manchester City, Manchester United, Juventus y la selección argentina comenzará su carrera como director técnico, en medio de una polémica sobre el título habilitante.

En principio, trascendió que el "Apache" no estaba recibido, razón por la cual su hermano Miguel Tevez sería el encargado de firmar planilla en reemplazo de Carlos "Chapa" Retegui, que se bajó de su cuerpo técnico por su cargo de en la Secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, el ídolo "xeneize" estará esta noche sentado en el banco de suplentes luego de la confirmación realizada por la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA).

Con todos los jugadores a disposición -inclusive el volante derecho Walter Montoya, quien salió del partido contra Vélez por una lesión en un isquiotibial, aunque no estará entre los titulares- la formación que parará Tevez tendrá cinco cambios respecto del cotejo frente a Vélez (0-2).

Tevez no cuenta todavía con los dos refuerzos que llegaron a Central, el volante Francis Mac Allister y su par colombiano José Leudo, porque el club aún está inhibido, a pesar de que le pagó una deuda a Olimpia de Paraguay por el pase del zaguero José Leguizamón. Recién quedaría habilitado hoy, pero casi sin tiempo para poder inscribir a estos dos refuerzos para este partido.

"Lo que dijeron que pedí refuerzos es mentira porque cuando era jugador no me gustaban los entrenadores que pedían refuerzos sin ver primero lo que tenían en el club, entonces ahora que soy entrenador no voy a hacer lo que no me gustaba que me hicieran", sostuvo el "Apache".

"Acá arrancamos todos de cero. Todavía no tengo el scanner de cada jugador. El que quiera jugar en Central me lo tiene que demostrar en las prácticas y en los partidos", advirtió Tevez el martes pasado durante la presentación en el Gigante de Arroyito, después de dirigir su primera práctica.

Uno de los primeros pedidos que hizo Tevez a los dirigentes de Central es la remodelación completa del gimnasio del plantel en el predio de Arroyo Seco, donde consiguió una serie de máquinas de última generación a través de una empresa.

Otro requerimiento de Tevez fue llevar al plantel la semana próxima a hacer una mini pretemporada al predio de la AFA en Ezeiza, para lo cual los dirigentes "canallas" consiguieron postergar el partido del martes próximo contra Quilmes, por los 16avos de la Copa Argentina, que se jugará a fines de julio o principios de agosto.

Enfrente estará el sorprendente Gimnasia de "Pipo" Gorosito, que viene de vencer 3-1 a Racing con algunas jugadas polémicas y con el VAR que dejó de funcionar en un lapso del complemento. El "Lobo" está tercero con ocho puntos, a dos del líder Newell's, y lleva una racha de nueve partidos invicto, con siete victorias y dos empates.

El volante uruguayo de Gimnasia, Brahian Alemán, dijo esta semana sobre el debut de Tevez como entrenador: "Es como cuando Diego estuvo en Gimnasia. Le deseo lo mejor, pero después de que juegue con nosotros".

Se espera un estadio repleto tras los dichos de Tevez que fueron música para los oídos "Canallas": "Elegí a este club por su gente, que es muy pasional, como la de Boca. Central es un gigante dormido y hay que despertarlo".

= Posibles formaciones =

Rosario Central: Gaspar Servio; Fernando Torrent, Javier Báez, Juan Cruz Komar o Facundo Almada y Lautaro Blanco; Facundo Buonanotte, Mateo Tanlongo, Marcelo Benítez y Luciano Ferreyra; Michael Covea y Alejo Véliz. DT: Carlos Tevez.

Gimnasia y Esgrima La Plata: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Oscar Piris y Matías Melluso; Lautaro Chávez, Agustín Cardozo, Brahian Alemán y Ramón Sosa; Eric Ramírez y Franco Soldano. DT: Néstor Gorosito.

Estadio: Rosario Central

Hora: 19.00

Árbitro: Patricio Loustau.

TV: ESPN Premium. (Télam)