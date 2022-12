El boxeador Sergio "Maravilla" Martínez confió que se quedó "afónico" de gritar los goles del seleccionado argentino" en su casa de Madrid, donde tiene "un proyector gigante comprado especialmente para este Mundial".

"Estoy aquí llorando con mi chica, que me acompañó para ver los partidos. Me estoy volviendo loco. Quedé afónico de gritar los goles. Me van a echar del barrio. Es algo espectacular", resaltó Martínez en diálogo con Télam desde España.

"Me compré un proyector de cine y lo vi en pantalla gigante, y me bajé una aplicación para escuchar las transmisiones argentinas. El primero lo vi con una española, muy fría, así que me terminé enojando", apuntó.

"Maravilla" está transitando un camino de regreso a la actividad boxística a los 47 años y en ese recorrido la semana pasada superó por nocaut en el segundo asalto al estadounidense Noah Kidd en la ciudad de Orlando.

MIRÁ TAMBIÉN Alrededor del mundo se festejó la coronación de Argentina como nuevo campeón del mundo

"Brillante lo de Lionel Messi y brillante lo de Argentina en la parte táctica y estratégica. Un equipo sólido, enfocado, con personalidad. Concentración de la buena, la que te mantiene en foco, No fue Messi-dependiente. Tuvo además el desequilibrio de Ángel Di María, Julián Álvarez y Lautaro Martínez", destacó.

"Y también hubo un trabajo defensivo muy bueno, al margen de pasajes en algunos partidos. Yo como boxeador valoro mucho la defensa", apreció.

Martínez analizó que llegaron "a la final los dos mejores equipos, con jugadores desequilibrantes como Lionel Messi o Kylian Mbappé".

"Este fue un Mundial muy especial para mí, Desde 1994 que no veía todos los partidos, ya que en los anteriores no pude hacerlo por distintos motivos. Inclusive vi dos en Miami porque tuve una pelea en Orlando y estuve en la Convención de la AMB y el festival 'KO a las Drogas'", completó en referencia al combate mencionado. (Télam)