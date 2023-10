El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, Lionel Andrés Messi, confió luego de ganar su octavo Balón de Oro que “tenía todo" pero le "faltaba lo más importante, por todo lo que significa ser campeón del mundo”.

“Era lo que me faltaba, tenía todo, pero no lo más importante, por lo que significa ser campeón del mundo para un jugador y para nosotros los argentinos después de tanto tiempo. Por eso es todo muy especial”, reflexionó sobre la obtención de la Copa Mundo ante la prensa internacional tras ganar en París su octavo Balón de Oro, otro récord más para una carrera cubierta de ellos.

“La verdad que no lo pienso, como lo dije y repito mil veces, ya que soy un agradecido de la carrera que tuve, de los momentos que me tocó vivir. Obviamente, en estos últimos años se dio la Copa América y sobre todo el Mundial. Es el sueño de cualquier jugador de ser campeón del mundo, después de haberla peleado muchísimo tiempo y haber tenido muchos tropiezos”, expresó ante la consulta de ser el jugador más ganador de la historia.

“Como siempre dije, no sé si soy el mejor jugador de la historia o no. Si soy uno de los mejores, entonces esto es algo maravilloso”, añadió.

Messi, recordó a Diego Armando Maradona, en el que hubiese sido justamente hoy el día de su cumpleaños número 63, y dijo que “era lo que le gustaba a él, el ambiente futbolero. En las últimas galas había estado presente y ya venía más seguido”.

“Era lindo verlo llegar y estar presente por lo que significa para nosotros y para el fútbol mundial. Que estuviera Diego presente en este tipo de eventos era un plus muy lindo”, recordó.

Después el recorrido de la charla fue acaparada circunstancialmente por los medios españoles, quienes obviamente lo consultaron por Barcelona, "su" Barcelona.

“Sí, sigo al Barcelona como siempre lo he hecho y siempre lo haré, porque este es el club que amo y en el que he jugado toda mi vida. Es el club de mi vida y tiene una mezcla de jóvenes y veteranos y creo que eso es muy importante. Después, en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Creo que el equipo está preparado para competir en la Liga de Campeones, salvo que se dé un escenario como el clásico”, reconoció.

La referencia tuvo que ver con la derrota por 2 a 1 como local sobre el final ante Real Madrid sufrida en liga española por Barcelona, el club que lo formó y jugó desde 2005 hasta 2021.

“El equipo es capaz de volver más fuerte. No tengo ninguna duda de que el Barcelona es uno de los favoritos para ganar el título, pero no debería presionarse. Y personalmente me encantaría poder despedirme de la gente de otra manera. Creo que quedó una sensación rara cuando me fui", apuntó.

"Porque merezco poder despedirme de esa gente con la que tantas alegrías y tristezas hemos compartido. Es mi casa. Amo al club y a la gente de Barcelona. Si se da, estaría encantado de poder estar", agregó.

Además, ante la consulta de presentar el Balón de Oro en el Parque de los Príncipes -estadio donde actúa el PSG-, dijo descreer de eso: "No creo que la gente de París tenga muchas ganas de verme a mí presentando el Balón de Oro”, admitió.

“No hay nada pensado, pero estaría bueno poder compartir este premio con la gente de Argentina. Este es un premio para toda la selección y para todo el pueblo, porque es conseguido gracias al Mundial. Y que el 'Dibu' muestre el suyo, también”, cerró, pensando en que el 16 de noviembre la selección argentina recibirá a Uruguay, en la Bombonera.

La referencia a Emiliano Martínez tuvo que ver con que el marplatense recibió el premio Lev Yashin al mejor arquero del mundo, en otra noche argentina en París. (Télam)