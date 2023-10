El presidente del club Independiente Rivadavia, de Mendoza, Daniel Villa, expresó su emoción por el ascenso a la primera división y dijo que “tenía mucha fe" en que su equipo iba a ascender por primera vez en la historia a la máxima categoría del fútbol argentino.

“Todavía no sé si es cierto, tengo miedo de despertarme enseguida, no me hablen muy fuerte. Déjenme seguir durmiendo un rato, aunque tenía mucha fe en que íbamos a ganar”, le confió Vila a Télam en el estadio Mario Kempes en referencia al sueño de ver a su club en primera división.

“En lo personal es una enorme satisfacción porque era difícil. Llegamos a la presidencia a fin de enero pasado, hubo que trabajar mucho porque el club no estaba bien, pero un grupo de dirigentes nos lo propusimos y lo sacamos adelante de manera institucional y deportivamente también”, manifestó el también exitoso empresario de medios.

“Además de esto, quiero recordar que tenemos casi 15,000 socios y eso no es menor. Y ni te quiero decir lo que va a ser Independiente en primera. Vamos a tener que comprar dos canchas más”, agregó siempre en diálogo con Télam.

Además, el entrenador del equipo recién ascendido a primera, Alfredo Berti, manifestó su felicidad por lo logrado y dijo que “es un momento histórico para el club”.

“Es un momento histórico para el club. La verdad que estamos muy contentos de haber participado de esta aventura. Recorrimos un camino muy duro, estos futbolistas nunca claudicaron, siempre creyeron en lo que hacían y hoy creo que es muy merecido el premio que obtuvieron”, dijo el entrenador de 52 años.

“Las finales a veces son difíciles de jugar bien, pero este equipo en el segundo tiempo y los 30 de alargue mostró las credenciales como para salir campeón. Estoy inmensamente feliz por la gente y por los futbolistas”, analizó el ex entrenador de Barracas Central a esta agencia.“Estoy muy feliz de haber quedado en la historia del club, nunca voy a olvidar este momento”, cerró.

Por último, el defensor de Independiente Rivadavia, Luciano Abecasis, también habló con Télam luego del ascenso y expresó que sentía “la satisfacción del deber cumplido”.

“Tengo la satisfacción del deber realizado, porque o buscamos, lo construimos y hoy solo lo materializamos”, dijo el ex jugador de River Plate y Lanús.

“Para mi significa una revancha personal, porque yo me jugué mucho viniendo a esta institución por un plan de familia y poder hacerlo de esta manera la verdad que es una doble satisfacción”, completó quien es hijo del popular humorista "Chiqui" Abecasis. (Télam)