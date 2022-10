El DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, Néstor Gorosito, lamentó la derrota de hoy como local ante San Lorenzo, 1 a 0 por la 25ta fecha de la LPF, y admitió que tenía "la ilusión" de ganar todos los partidos que le restan a su equipo hasta el final del certamen para pelear por el título.

"Tenía la ilusión de ganar los cuatro partidos que nos quedaban con el de hoy pero no se pudo dar. No hicimos un buen encuentro. No tuvimos claridad y estuvimos muy apresurados", explicó "Pipo" en conferencia de prensa.

Pero, a la vez, el DT se mostró muy crítico por la tarea de Darío Herrera: "El árbitro está para impartir justicia, no injusticia. Que se dejen de romper los huevos, que hagan lo que tienen que hacer, que cobren para los dos iguales".

"Siento mucha impotencia porque después hablan de denuncias si hablás del árbitro. Juego a la pelota desde toda la vida. Es posible que se equivoque para los dos, el tema es cuando se equivocan para un solo lado", añadió.

De cara al futuro dijo: "Vamos a encarar todo de la misma forma, queremos ganar para ver si seguimos prendidos. Faltan nueve puntos pero estamos más lejos, hay que ser realistas. Tenemos varios equipos adelante".

"La idea es mantener la base y ver a futuro si se puede reforzar el equipo. Hoy, somos los que estamos y debemos mejorar para ganar y seguir arriba", cerró. (Télam)