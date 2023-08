El arquero de Boca Juniors, Sergio ‘Chiquito’ Romero, reconoció experimentar “sensaciones encontradas” por la clasificación de su equipo a semifinales de Copa Libertadores, luego de eliminar en la tanda de los penales (4-1) a Racing Club, donde se formó deportivamente.

“Tengo sensaciones encontradas por esta clasificación. Por un lado, estoy muy feliz por lo que conseguimos con los muchachos, pero por el otro no me gusta que la gente me putee, porque soy hincha de este club y lo amo” manifestó el guardavallas misionero, de 36 años y gran responsable de la clasificación auriazul a la siguiente instancia.

“Me tocó hacer las cosas bien y no pude festejarlo” advirtió el guardavallas que detuvo los remates de Gonzalo Piovi y Leonardo Sigali en la instancia decisiva.

“Pude ayudar al equipo al cual me debo a seguir en carrera en el torneo. También demostré que sigo vigente”, apuntó ‘Chiquito’ Romero, que se mostró efectivo en los remates desde el punto del penal tanto en la tanda de la anterior serie contra Nacional de Montevideo (atajó dos) en octavos de final y frente a Racing (detuvo dos). (Télam)