El santafesino Germán Chiaraviglio, finalista en salto con garrocha en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y en el Mundial Beijing, China, 2015, y máxima figura del seleccionado argentino de atletismo que disputará la 53ra edición del Campeonato Sudamericano de Mayores de San Pablo, en Brasil, fijó como uno de sus objetivos del año "ganar una medalla" en el torneo que comenzará mañana.

"Este año como objetivos: conseguir una medalla en el Sudamericano, clasificar al Mundial de Hungría y ser competitivo en los Juegos Panamericanos de Santiago", afirmó Chiaraviglio en una entrevista con Télam desde Brasil, en la jornada previa al debut.

"Sigo disfrutando de competir en los Sudamericanos pero por sobre todo porque me siento competitivo y con vigencia para poder estar a la altura de un evento así", puntualizó.

Chiaraviglio, de 36 años, tiene como mejor marca de su carrera 5,75 metros, con la que obtuvo la medalla de plata en los Panamericanos de Toronto, Canadá, 2015, y logró su mejor registro de 2023 el 16 de abril en Santa Fe con 5,60 metros.

El argentino disputó nueve campeonatos sudamericanos de mayores y en todos subió al podio: Cali 2005, tercero con 5,10; Tunja 206, primero con 5,40; San Pablo 2007, plata con 5,40; Buenos Aires 2011, plata con 5,30; Cartagena 2013, plata con 5,40; Lima 2015, primero con 5,70; Asunción 2017, primero con 5,60; Lima 2019, tercero con 5,21 y Guayaquil 2021, primero con 5,55.

El santafesino ganó la medalla de oro en los Juegos Odesur de Paraguay, 2022, con una marca de 5,45 metros, en la competencia desarrollada en el Centro Nacional de Atletismo de la ciudad de Luque, y se clasificó a los Juegos Panamericanos de Chile de octubre próximo.

Chiaraviglio, undécimo en los Juegos Olímpicos 2016 y noveno en el Mundial 2015, ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2003 (5,20); la de plata en Toronto (5,75) y finalizó quinto en los de Lima, Perú, 2019 con 5,51.

-Télam: San Pablo 2023 será tu décimo Sudamericano de mayores. ¿Te sigue resultando placentero disputarlo a los 36 años?

-Germán Chiaraviglio: Sí, sigo disfrutando de competir en los campeonatos sudamericanos pero por sobre todo porque me siento competitivo y con vigencia para poder estar a la altura de un evento así.

-T: ¿Con qué objetivo vas al Sudamericano de San Pablo?

-GCH: Conseguir una medalla para Argentina.

-T: ¿Qué balance hiciste de tu gira europea de preparación de cara al Sudamericano?

-GCH: Fue una buena gira, entrené y competí en entornos de alto rendimiento que es lo que estaba buscando, con buen clima y las condiciones para poder estar solamente enfocado en esto. Los resultados no fueron excelentes, pero sin dudas que sirvió para poder preparar este sudamericano.

-T: ¿A tu edad cómo mantenés la motivación?

-GCH: Me propongo como objetivo metas de corto plazo y bien concretas. En este 2023, esas metas son conseguir una medalla en el Sudamericano, clasificar al mundial y ser competitivo en los Juegos Panamericanos de Santiago.

-T: ¿Qué te genera seguir vigente a los 36 años?

-GCH: Me da mucha satisfacción, no veo a la edad como una cuestión extraordinaria, a nivel anímico me siento muy fresco, con la inquietud y a veces los nervios de cuando tenia veinte años, pero con experiencia y madurez para enfrentar esas situaciones. Por ahora me sigo sintiendo muy cómodo.

-T: ¿Los Juegos Panamericanos de Chile de octubre son tu gran objetivo de este año?

-GCH: Chile es el torneo mas importante del año, sin dudas. Los Juegos Panamericanos son importantes en sí mismos y me encantaría poder tener el mejor resultado ahí. Es importante porque representar a Argentina siempre es prioridad y, aparte, porque también tengo una atracción particular con la competencia en la que logre mi mejor marca personal. Los Juegos son muy trascendentes.

-T: Resta menos de un año para los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Los tenés como objetivo?

-GCH: Lo miro hoy desde lejos, si bien el tiempo pasa rápido, creo que es más saludable ponerme metas más de corto plazo y pensar en este año. Luego de Santiago daremos vuelta de pagina y veré como sigue todo.

-T: El año pasado, en diálogo con Télam dijiste: "el atletismo me sigue generando muchas satisfacciones". ¿Eso se mantiene?

-GCH: Eso se mantiene. A veces estoy un poco cansado, y es lógico, pero en general me encanta; me genera mucho interés prepararme para los torneos futuros e intento en cada objetivo nuevo poder renovar la motivación. Por ahora viene funcionando.

-T: ¿Lograste regularizar o estabilizarte en los 5,60 metros que querías?

-GCH: No como me gustaría. Siento que estoy muy bien entrenando pero me está costando confirmar en competencias. Será cuestión de seguir intentando. Básicamente, esto se trata de eso.

-T: Del 19 al 27 del mes que viene en Hungría se disputará el mundial de atletismo y se renovarán lugares de la comisión de atletas de la World Athletics. ¿Porqué vas a presentarte?

-GCH: Soy candidato a la comisión de Atletas de WA porque entiendo que los atletas están empezando a participar más activamente y ocupando lugares de mayor responsabilidad en las organizaciones y Sudamérica tiene que tener representantes. Una compañera de Nueva Zelanda me convocó a participar de manera extraoficial y ahora a postularme para intentar entrar. Me encantaría poder ayudar a que los atletas sudamericanos fortalezcamos el vínculo con World Athletics. (Télam)