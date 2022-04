El entrenador de Paris Saint Germain, el argentino Mauricio Pochettino, afirmó hoy que el objetivo es ser campeón "lo antes posible" en la previa del partido contra Angers, de visitante, por 33ra. fecha de la Ligue 1 de Francia, que lidera con comodidad.

"Ganar el título lo antes posible sería lo mejor. Ganarlo es lo más importante. Después lo antes posible, es mejor. Luego, el club decidirá como festejarlo. Internamente, ganar el título sería una satisfacción personal, de haber participado del 10º título de liga. Esperemos que la gente esté contenta de lograrlo", apuntó el DT en la conferencia de prensa.

"La motivación está. Hasta no conseguir el objetivo, la motivación está ahí. No es una cuestión de motivar a los jugadores, es una cuestión de que queremos conseguir el título, darle el 10º título de liga a nuestro club. Y eso creo que tiene que ser ya una motivación muy grande para todo el mundo", reiteró.

Pochettino es cuestionado por los hinchas, que querían ganar su primera Liga de Campeones pero quedaron afuera en los octavos de final en manos de Real Madrid, aunque adelantó que tiene "sed de revancha".

"Tengo un año más de contrato todavía y es algo que no se pone en duda. No es una cuestión de ganas o no, es una cuestión contractual. Después, lógicamente, la expectativa y el deseo siempre va a ser lo mejor. Tener siempre revancha en el fútbol es lo que a todo cuerpo técnico nos moviliza y por supuesto que tenemos intactas esas ganas de revancha y de deseo de seguir trabajando", insistió.

París Saint Germain (74 puntos) le lleva 15 de ventaja a Olympique de Marsella (59) y con una victoria y un tropiezo de su rival -empate o derrota- le alcanzará para sumar su décima estrella de la historia. (Télam)