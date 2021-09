El presidente de Huracán, David Garzón, aseguró hoy que tiene "una muy buena relación" con el entrenador de su equipo, Frank Kudelka, y que un resultado no cambiará su percepción sobre su trabajo a pesar de la campaña irregular que viene desarrollando en la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"Tenemos muy buena relación con Kudelka, un resultado no me va a hacer cambiar, nos gusta su fútbol ofensivo. Él también sabe que los números no respaldan ni lo que él, ni nosotros, ni el hincha pretendía", indicó Garzón en diálogo con radio Colonia.

Huracán, con 13 puntos, se posiciona 18vo en la LPF al cabo de dos triunfos, siete empates y tres derrotas, mientras acusa serios problemas en la tabla de promedios, en el penúltimo lugar.

"Nos cuesta ganar, pero creo que ningún equipo nos ha superado. No estamos conformes con el andar del equipo, esperemos que pronto comencemos por la senda de la victoria. Kudelka nos transmitió que no encuentra cómo resolver la falta de gol. Yo siempre digo que estamos a nada de ganar y a nada de perder", indicó el titular de Huracán.

Por último, deslizó el deseo de repatriar al delantero Ramón Ábila, actualmente en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos: "Lo voy a llamar a 'Wanchope' en diciembre, lo voy a intentar. No lo quiero prometer, pero lo voy a volver loco, le voy a ofrecer lo que más pueda para que esté en Huracán, sería una alegría para todos nosotros". (Télam)