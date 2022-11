(Enviados especiales) El capitán de la selección uruguaya, Diego Godín, aseguró tras la igualdad sin goles ante Corea del Sur en el debut de la Celeste en el grupo H que el equipo tiene "jugadores" y calidad para "dar más y jugar mejor".

"Ahora a trabajar y pensar en el próximo partido, para corregir no hay mucho tiempo. Tenemos que ocuparnos de lo que se puede mejorar y hay que crecer y jugar mejor porque tenemos jugadores para dar más", explicó el histórico zaguero.

En cuanto al desarrollo del partido ante el equipo asiático, Godín analizó: "La verdad que nos dio mucho trabajo el rival y no pudimos hacer nuestro juego, estuvimos imprecisos con la pelota y perdimos duelos individuales".

Al tiempo que el futbolista de Vélez Sarsfield agregó: "No pudimos salir con claridad y ellos se cerraron bien y por momentos abusamos del pelotazo largo buscando profundidad, el Mundial es parejo y es importante no perder si no podés ganar".

MIRÁ TAMBIÉN Qatar enfrenta a Senegal, ambos con la obligación de ganar por la segunda fecha del Grupo A

Uruguay volverá a jugar con Portugal el lunes de la semana que viene a las 16 (hora argentina), en tanto que Corea hará lo propio con Ghana por la mañana en la segunda jornada del grupo. (Télam)