Temperley le ganó hoy a Gimnasia de Mendoza, por 1 a 0, como local y pasó a ser el único escolta del líder de la Zona A de la Primera Nacional, Agropecuario Argentino, en el cierre de la 15ta. fecha del certamen.

El delantero Patricio Cucchi (30m. PT), anotó para el "Gasolero", que con la victoria, le cortó al equipo mendocino el invicto que mantenía en los 8 últimos partidos, la anterior derrota fue ante Güemes de Santiago del Estero por la séptima fecha del grupo.

La victoria colocó a Temperley con 25 puntos a 1 y como escolta del líder del grupo, Agropecuario (26), en tanto que Gimnasia de Mendoza bajó a la décima posición con 18 unidades.

Guillermo Brown de Puerto Madryn a su vez, goleó a Defensores Unidos de Zárate en Chubut y lo dejó sin posibilidades de alcanzar al líder, Agropecuario.

El delantero Arnaldo González (14m. PT y 26m. ST) anotó un doblete y el atacante Martín Pino (25m. PT) anotaron para el conjunto patagónico.

Luego San Martín venció en Tucumán a Patronato, de Paraná, por 2 a 0, con goles de Emanuel Dening y Agustín Colazo, uno en cada período..

A su vez y por la 13ra. fecha de la Zona B, Deportivo Maipú de Mendoza empató 1 a 1 con Atlético Rafaela, como local y se mantiene escolta del líder, Chacarita.

El delantero Rubens Sambueza (27m. PT -de penal-) marcó para el conjunto cuyano y el atacante Gino Albertengo (48m. ST), lo igualó para el equipo santafesino.

El resultado mantiene a Deportivo Maipú con 24 puntos, como escolta de Chacarita, en tanto que Atlético Rafaela subió a la tercera posición con 23 unidades.

Otros resultados de la zona: Mitre de Santiago del Estero 1 (Almirón) - Quilmes 0 y Chaco For Ever (Ramírez -en contra-) - Brown de Adrogué 1 (Lovazzano).

Mañana la fecha del grupo cierra a las 21: 10, con el encuentro entre Atlanta y Deportivo Riestra, que será transmitido por TyC Sports.

- Resumen -

= Zona A (15ta. fecha) =

.Viernes: Almagro 3 (Ferreyra, Schöenfeld y Cuello) - Flandria 1 (Comachi).

.Viernes: All Boys 0 - Deportivo Morón 2 (Rescaldani y Sosa).

. Sábado: Nueva Chicago 1 (Obregón) - Guemes 2 (Bellone y Casa); Agropecuario 4 (Passaglia, Marcioni, Masuero -en contra-, y Diellos) - San Martín de San Juan 1 (Ludueña); San Telmo 1 (Bondancer)-Alvarado 1 (Ihitz) y Estudiantes de Río Cuarto 2 (Arturia y Bajamich)-Almirante Brown 0.

. Hoy: Temperley 1 (Cucchi) - Gimnasia de Mendoza 0; Guillermo Brown 3 (dos de González y Pinto) - Defensores Unidos 0 y San Martín de Tucumán-Patronato.

Libre: Defensores de Belgrano.

= Zona B (13ra. fecha) =

. Viernes: Tristán Suárez 2 (Núñez y Coniglio) - Ferro 4 (Arena 2, Mendive -en contra-, Díaz) y Aldosivi 3 (Pereyra -de penal-, Guanini y Riaño) - Racing de Córdoba 1 (Coronel -de penal-); Chacarita 2 (Rodríguez y Pugliese) - Gimnasia de Jujuy 1 (Rodríguez); y Villa Dálmine 1 (Olivera) -Deportivo Madryn 3 (Jofre -en contra-, y dos de González) e Independiente Rivadavia 2 (Arce y Elordi)-Estudiantes (BA) 1 (Garnerone).

Hoy: Deportivo Maipú 1 (Sambueza -de penal-) - Atlético Rafaela 1 (Albertengo); Mitre de Santiago del Estero 1 (Almirón) - Quilmes 0 y Chaco For Ever 1 (Ramírez -en contra-) - Brown de Adrogué 1 (Lovazzano).

Mañana: Atlanta-Deportivo Riestra (21:10)

= Posiciones =

* Zona A: Agropecuario 26 puntos; Temperley 25; San Martín (SJ) y Defensores Unidos 23; Almirante Brown 21; San Martín (T) 20; Güemes (SE) y Estudiantes (RC) 19; Nueva Chicago, Brown (PM), Gimnasia (M) y Almagro 18; Defensores de Belgrano y Morón 17; Flandria 16; Patronato y Alvarado 15; All Boys 14; y San Telmo 12.

* Zona B: Chacarita 27 puntos, Deportivo Maipú 24; Atlético Rafaela 23; Quilmes e Independiente Rivadavia 22; D. Madryn 18; Atlanta 17; Brown (A), Racing (C), Gimnasia (J), Ferro y Mitre (SE) 16; Riestra, Aldosivi y Estudiantes (BA) 15; Villa Dálmine 14; Tristán Suárez 13; y Chaco For Ever 9. (Télam)