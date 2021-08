El presidente de LaLiga de España, Javier Tebas, minimizó hoy la partida de Lionel Messi del Barcelona y aseguró que "duele que se vaya, pero no es imprescindible" para el certamen de aquel país. "¿Que cómo afecta? Pues que mañana empezamos. Duele que se vaya pero nadie es imprescindible en la Liga", expresó Tebas en conferencia de prensa

En ese sentido, añadió: "Su salida fue un poco traumática pero la Liga, con este acuerdo económico, igual se acercará a la Premier sin él. En La Liga tenemos las cuatro próximas temporadas vendidas en derechos internacionales y ninguna cláusula dice que nos pagarán menos por la salida de Messi. La salida de jugadores es importante, pero no trascendental". LaLiga aprobó hoy un acuerdo de explotación con el fondo inversor CVC, del que no participarán Barcelona, Real Madrid ni Atlhetic Bilbao. En cuanto al elenco culé, señaló irónicamente: "El Barcelona tiene gente muy inteligente manejando el club y con las últimas decisiones que están tomando, se nota...". "Al Barcelona le hubieran tocado unos 275 millones de euros que no le venían mal. De ese dinero, unos 40 millones los podía usar para retener a Messi o para invertir en la plantilla. Al oponerse a este acuerdo, no recibirá nada", cerró Tebas. FG/OM NA