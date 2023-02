Talleres de Córdoba venció 2 a 0 a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro en el marco de la segunda fecha de la Liga Profesional y le arrebató un invicto de 15 partidos sin conocer la derrota en condición de local. Con los tantos de Francisco Pizzini y Nahuel Bustos, la "T" pasó el mal trago de la primera fecha ante Independiente, cuando cayó 1 a 0 de local, y cambió la cara. Por otro lado, los de Tucumán acumularon su segunda derrota al hilo -la primera fue 1 a 0 frente a Boca en La Bombonera-. Talleres comenzó el encuentro mejor, con más juego en campo de los tucumanos, pero sin poder concretar dentro del área, o al menos, pisar la zona de peligro. El local, por otro lado, estuvo poco prolijo en el fondo, pero se fue amoldando al estilo de la visita y pudo llegar hasta la zona de Guido Herrera: sin embargo, al igual que la T, le costó el remate al arco. El elenco dirigido por Lucas Pusineri había comenzado mejor el complemento, con más ímpetu e ideas para ponerse en ventaja para ganar el partido, pero de a poco fue perdiendo fuerza y Talleres nuevamente le fue copando la mitad de la cancha y la tenencia de la pelota, con un gran trabajo de Ramón Sosa y de Valentín Depietri. En el momento de quiebre del partido, cuando Atlético ya estaba cansado, apareció un gran pase de Rodrigo Villagra para Sosa, quien avanzó, metió un freno que hizo pasar de largo a Matías Orihuela y dio el pase atrás para la certera definición de Francisco Pizzini. Ya cuando quedaban cinco minutos para el cierre del duelo, Nahuel Bustos se fabricó una falta cerca del área, puso la pelota en el suelo y con un bombazo con la cara interna del pie marcó un espectacular gol de tiro libre..La siguiente es la síntesis del encuentro:. Liga Profesional 2023 Segunda fecha Atlético Tucumán 0 - Talleres 2 Estadio: Monumental José Fierro. Árbitro: Maximiliano Ramírez. Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán De La Fuente, Bruno Bianchi, Yonathan Cabral, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Francisco Di Franco, Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia DT: Lucas Pusineri. Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Gastón Benavidez, Juan Rodríguez, Francisco Pizzini; Rodrigo Villagra, Juan Portillo; Valentín Depietri, Alan Franco, Ramón Sosa; Michael Santos DT: Javier Pandolfi. Goles en el segundo tiempo: 25m Pizzini (T), 40m Bustos (T). Cambios en el segundo tiempo: 8m Rodrigo Garro por Depietri (T); 17m Adrián Sánchez por Tesuri (AT); Ramiro Ruiz Rodríguez por Acosta (AT); 24m Nahuel Bustos por Santos (T); 29m Bautista Kociubinski por Di Franco (AT); Ignacio Maestro Puch por Estigarribia (AT); 51m Diego Barrera por Sosa (T). FIG/PT NA