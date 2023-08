Talleres de Córdoba superó hoy a Colón de Santa Fe por 3-1 en los penales luego de igualar en dos y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Los goles de Talleres fueron de Ramón Sosa (12m. ST) y Gastón Benavídez (16m. ST) y en Colón anotaron Tomás Galván (40m. ST) y Javier Toledo (35m. ST).

En la tanda de penales, Guido Herrera le tapó dos a Javier Toledo y a Gian Nardelli y el tercero lo erró Alberto Espínola -lo pateó por encima del travesaño-; además en Talleres fallaron Luis Sequeira y Ramón Sosa.

El equipo santafesino llevaba seis penales errados de manera consecutiva en partidos y luego sumó otros tres en 10 ejecuciones en el último tiempo.

Colón salió a pleno, con mucha gente de buen pie en ataque y buscándole los diferentes espacios a una desorganizada defensa cordobesa, por lo que no sorprendió que en el primer tramo sea dominador absoluto de las acciones, con dos chances concretas y un penal fallado en los pies de Rubén Botta (3m. PT).

Con el correr de los minutos, Colón bajó su intensidad pero mantuvo la premisa de asociarse entre los de arriba, al tiempo que Talleres comenzó a mostrar su jerarquía ofensiva, en un partido sin goles hasta ese momento y con varias situaciones para ambos.

El premio para Colón llegó en el cierre cuando Tomás Galván se enfrentó a Guido Herrera, de mal partido hasta la tanda de los penales -tapó dos-, y aprovechó una salida apresurada del arquero para poner el 1-0.

Talleres hizo memoria y recordó su génesis futbolística en el complemento, al que salió con su verticalidad y velocidad habitual que lo llevó a ser protagonista en la Liga Profesional de Fútbol. Y fue así que consiguió el empate en los pies del paraguayo Ramón Sosa.

El vendaval cordobés continuó y en apenas cinco minutos lo dio vuelta luego de una contra con una amplia superioridad numérica luego de la pérdida del exTalleres Favio Álvarez en su campo. Es que se escaparon seis jugadores de Talleres con la mitad de los defensores del "Sabalero" saliendo. Con un rebote en su favor, Gastón Benavídez marcó el segundo gol.

Todo parecía terminar en clasificación de Talleres hasta que ingresó el debutante Javier Toledo, de último paso por Sarmiento de Junín, y en la primera que tocó puso el empate tras un pivoteo y asistencia de Ramón Ábila dentro del área.

A pesar del empuje, Talleres no consiguió desnivelar en los minutos finales e hizo figura a Ignacio Chicco antes de irse a los penales.

En la próxima fase, Talleres se cruzará con el ganador de Boca Juniors y Almagro, de la Primera Nacional.

= Síntesis del partido =

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavidez, Matías Catalán, Juan Rodríguez y Juan Portillo; Rodrigo Villagra, Diego Ortegoza, Valentin Depietri y Rodrigo Garro; Ramón Sosa y Nahuel Bustos. DT: Javier Gandolfi.

Colón: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Facundo Garcés, Gian Nardelli y Rafael Delgado; Stefano Moreyra, Favio Álvarez, Damián Batallini, Rubén Botta y Tomás Galván; Jorge Benítez. DT: Néstor Gorosito.

Goles en el primer tiempo: 40m. Galván (C).

Goles en el segundo tiempo: 12m. Sosa (T), 16m. Benavídez (T) y 36m. Toledo (C).

Penales convertidos: Nahuel Bustos, Gastón Benavidez y Matías Catalán (T); Eric Meza (C).

Penales fallados: Luis Sequeira y Ramón Sosa (T); Javier Toledo, Gian Nardelli y Alberto Espínola (C),

Cambios en el segundo tiempo: Antes de comenzar, Luis Sequeira por Portillo (T), 4m. Leonel Picco por Moreyra (C), 17m. Lucas Suárez por Ortegoza (T), 19m. Santiago Pierotti por Álvarez (C) y Ramón Ábila por Benítez (C), 31m. Matías Gómez por Garro (T), 33m. Eric Meza por Batallini (C) y Javier Toledo por Galván (C).

Amonestados: Sequeira y Bustos (T). Benítez, Garcés y Botta (C).

Incidencias: 3m. PT, Rubén Botta (C) falló un penal.

Árbitro: Pablo Giménez.

Cancha: Islas Malvinas (Mendoza).

(Télam)