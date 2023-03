Talleres de Córdoba buscará hoy volver a la victoria cuando enfrente a Banfield por la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro comenzará a las 21.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, contará con el arbitraje de Darío Herrera y será televisado por ESPN Premium.

La 'T', que había hilvanado cuatro triunfos al hilo, viene de una caída ante Vélez como local y un empate en su visita a Defensa y Justicia. Por eso necesita volver a sumar de tres para seguir prendido en el lote de arriba.

Mientras que el 'Taladro', de flojo arranque, dio la sorpresa la fecha pasada al vencer a Boca en su cancha, sumando así su primer triunfo de la temporada.

La necesidad de Talleres y el envalentonado Banfield se cruzarán en un Kempes que lucirá una fisonomía diferente, ya que anoche se presentó en el estadio el músico Joaquín Sabina, y no llegarán a desarmar todo el escenario, por lo que algunos simpatizantes deberán cambiar las ubicaciones que utilizan habitualmente.

En cuanto al armado del equipo, Javier Gandolfi pondrá en campo un elenco similar al que actuó en Florencio Varela la semana pasada, con el único cambio del ingreso de Juan Carlos Portillo, quien cumplió una fecha de suspensión, por el lesionado Julio Buffarini.

Por el lado del visitante, el exdefensor de Temperley Pedro Souto, de 22 años, ingresará en la posición del lesionado Emanuel Insúa, quien no pudo terminar el encuentro frente a Boca Juniors (1-0) el domingo pasado y tampoco estará disponible este fin de semana.

En tanto, es muy factible que Aaron Quirós, autor del tanto frente al conjunto xeneize, se mantenga en el once de arranque, a pesar de una ligera contractura muscular. Si no llega en óptimo estado su reemplazo será Emanuel Olivera. El resto del conjunto albiverde no sufrirá mayores alteraciones.

Talleres, con 13 puntos, se mantiene expectante en la zona alta de la tabla, mientras que Banfield solo acumula seis unidades en las siete fechas iniciales.

= Probables formaciones =

Talleres (C): Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Juan Gabriel Rodríguez y Juan Carlos Portillo; Alan Franco y Rodrigo Villagra; Rodrigo Garro, Diego Valoyes y Francisco Pizzini; Michael Santos. DT: Javier Gandolfi.

Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Quirós u Olivera y Souto; Juan Bisanz, Eric Remedi, Alejandro Cabrera y Brahian Alemán; Milton Giménez y Andrés Chávez. DT: Javier Sanguinetti.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Silvio Trucco.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Hora de inicio: 21.30.

TV: ESPN Premium (Télam)