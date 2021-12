(Por Christian Frigerio).- El exfutbolista José Daniel Valencia, gloria de Talleres de Córdoba y campeón del mundo en Argentina '78, consideró hoy que el equipo cordobés "piensa en grande y le puede ganar a Boca" la final de la Copa Argentina que animarán el 8 de diciembre en Santiago del Estero.

"Talleres creció muchísimo y piensa en grande, creo que le puede ganar a Boca", analizó el "Rana" Valencia en una charla con Télam,

Valencia, nacido en San Salvador de Jujuy hace 66 años pero adoptado definitivamente por Córdoba desde que deslumbró en la "T" durante una década inolvidable del club, entre 1975 y 1985, analizó la previa de la final de la Copa Argentina que tendrá como escenario el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

"A Talleres llegó un presidente como (Andrés) Fassi que piensa en grande, como pensaba el que tenía yo cuando jugaba", expresó el jujeño, en alusión a Amadeo Nuccetelli, el mandamás del club que deslumbró en los torneos Nacionales, en especial en aquélla final perdida con Independiente en enero de 1978,

"Fassi cambió la mentalidad del club y además encontró un entrenador ideal para llevar adelante su proyecto. El uruguayo (Alexander) Medina trabaja mucho y potencia a los jugadores", comentó Valencia, en la charla con Télam.

El exjugador del seleccionado argentino que dirigía el "Flaco" Menotti, mundialista en Argentina '78 y España '82, le dedicó frases elogiosas al "Cacique" Medina, el conductor del equipo que alcanzó por primera vez la final de la Copa Argentina tras imponerse anoche sobre Godoy Cruz de Mendoza por 1 a 0.

"En el fútbol actual cambió tanto todo que los entrenadores son más importantes que los jugadores. Casos muy marcados como el de (Marcelo) Gallardo en River por ejemplo, o el que más conozco por la cercanía, el de Medina en Talleres", enfatizó el "Rana".

"A Talleres se le retiró (Pablo) Guiñazú y parecía que se acababa el mundo, pero llegó (Andrés) Cubas. Se vendió a Cubas y lo reemplazó (Federico) Navarro, que también se fue y ahora está (Juan Ignacio) Méndez, el equipo jamás se resintió y eso es mérito del DT que seguramente no le gusta que le saquen jugadores pero igual se acomoda", destacó.

Valencia estuvo siempre sentimentalmente vinculado al "Matador" cordobés por eso "lo emociona" la expectativa que generó en los hinchas el acceso a la final de la Copa Argentina en la que buscará su primer título local, dado que a nivel internacional conquistó la Copa Conmebol de 1999 con un recordado equipo que dirigía el "Tigre" Gareca.

"Creo que Talleres no tiene una gran figura como sucedía en mi época, sí un buen DT y jugadores importantes como Guido Herrera o Carlos Auzqui. El equipo es lo más destacado y considero que si impone su presión puede complicar a Boca, que no está pasando un momento bueno", explicó el jujeño.

"En Talleres el primero en presionar es el uruguayo (Michael) Santos, luego se suman los demás. En Boca, creo que el DT no encontró todavía el equipo y tiene la presión de ganar porque sino la prensa de Buenos Aires los castiga muy duro, acá eso no sucede", comparó el exmediocampista ofensivo.

"Veo que en Boca existe mucha presión, jugadores como (Cristian) Pavón entran un rato y no rinden como antes, eso puede beneficiar a Talleres que está muy fuerte anímicamente porque en la Liga hizo un campañón, llegó a la final de la Copa Argentina y se clasificó a la Libertadores", subrayó el "Rana".

Valencia recordó finalmente a su compadre y amigo Diego Armando Maradona, con quien mantenía una estrecha relación antes de su muerte ocurrida el 25 de noviembre del año pasado.

Diego, padrino de la segunda hija de Valencia, coincidió con el jujeño en el seleccionado de Menotti entre 1978 y 1982 formando una sociedad que se entendía casi de memoria con una química que se dio ni bien se conocieron y perduró en el tiempo.

"Lo extraño tanto a Diego que decidí no volver a hablar de él, porque me quiebro enseguida. Aún estoy impactado y sin entender qué sucedió. Como será que no vi la serie que salió ni la voy a ver", adelantó Valencia en alusión a la producción "Maradona, sueño bendito", que ofrece Amazon Prime en 10 capítulos.

Talleres y Boca definirán al nuevo campeón de la Copa Argentina la semana próxima en Santiago del Estero, en una final que paralizará a media Córdoba.

Por el lado de Boca, ya conquistó la Copa Argentina en las ediciones de 1968, 2012 y 2015, mientras que para la "T" se trataría de su primera consagración a nivel doméstico. (Télam)