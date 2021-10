Talleres de Córdoba cayó esta tarde por 1-0 ante Colón de Santa Fe, en condición de visitante, y dejó pasar la chance de subirse a la cima del torneo, que sigue liderado por River Plate.

El único tanto del partido, válido por la fecha 16 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), fue anotado por el futbolista de Colón Alexis Castro, a los 40 minutos de la primera etapa.

El primer tiempo fue equilibrado, con dos equipos que se midieron desde lo conceptual, aunque la visita estuvo un poco más fina con los pases y manejó un poco mejor la pelota, aunque sin jugadas claras de peligro.

El partido se jugó durante gran parte en la mitad de cancha, situación que mostró una paridad entre los dos equipos, con una presión un poco más marcada para los dirigidos por Eduardo Domínguez.

La "T" no logró ser efectiva en las chances que tuvo a su favor, mientras que el conjunto santafesino logró anotar un tanto en la única chance clara que tuvo.

El resultado en contra obligó a Talleres a tener que salir a buscar un gol para al menos empatar, pero no supo cómo hacerlo ante un Colón que salió decidido a defender la victoria.

Los dirigidos por el técnico Alexander Medina no lograron mostrar la mejor versión que lo había mantenido durante varias fechas como uno de los animadores del torneo.

Colón, por su parte, sostuvo la diferencia a favor tras las buenas actuaciones de Rodrigo Aliendro en el mediocampo y de Facundo Garcés en la defensa del "Sabalero".

El encuentro, en líneas generales, fue parejo en cuanto a la generación de juego, cerrado y a pura lucha en el que durante la segunda etapa no tuvo jugadas claras de gol a favor de ninguno de los dos equipos.

En la próxima jornada (17ma.), Colón visitará a Argentinos Juniors, mientras que Talleres recibirá a River Plate.

=Síntesis=

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Alexis Castro; Mauro Formica, Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Talleres: Guido Herrera; Julián Malatini, Juan Cruz Komar, Rafael Pérez y Ángelo Martino; Francis Mac Allister, Rodrigo Villagra; Héctor Fértoli, Carlos Auzqui, Diego Valoyes; Mateo Retegui.DT: Alexander Medina.

Gol: en el primer tiempo: 40min. Castro (C);

Cambios: en la segunda etapa: 18min. Michael Santos por Retegui (T), Juan Cruz Esquivel por Fértoli (T); 23min. Juan Mendez por Mac Allister (T); 29min. Santiago PIerotti por Formica (C); 35min. Nahuel Tenaglia por Malatini (T), Diego Garcia por Villagra (T); 38min. Facundo Mura por Meza (C); 39min. Lucas Beltran por Bernardi (C); 44min. Nahuel Gallardo por Castro (C).

Amonestados: Meza (C), Villagra (T), Martino (T), MacAllister (T), Formica (C), Malatini (T), Retegui (T), Mendez (T).

Árbitro: Néstor Pitana.

Estadio: Colón de Santa Fe. (Télam)