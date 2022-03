Talleres de Córdoba, último de la Zona A y sin victorias en la Copa de la Liga Profesional, despidió al director técnico Ángel Guillermo Hoyos, anunció anoche su presidente Andrés Fassi en una conferencia de prensa posterior a la derrota con San Lorenzo (0-1) en el estadio Mario Alberto Kempes.

"Me hago responsable de este momento, Talleres buscará un nuevo entrenador. Me duele porque se va, tal vez, el entrenador que más quiere a Talleres, el que más ilusión tenía de hacer cosas por Talleres y al que menos le salieron las cosas", lamentó.

Hoyos, de 58 años, con pasado de jugador en el club y una etapa anterior como DT (2014), llegó a principios de año para reemplazar al uruguayo Alexander "Cacique" Medina, quien clasificó al equipo para la Copa Libertadores 2022 y fue finalista de la Copa Argentina el año pasado.

Pero los números de Hoyos no fueron los esperados: empató dos partidos, perdió cuatro y Talleres marcó apenas un gol en las seis primeras fechas del torneo, que lo tiene como el equipo de peor rendimiento entre los 28 de Primera División.

MIRÁ TAMBIÉN Quimsa se clasifica a la segunda fase de la Champions League de básquetbol

"Es difícil agradecer en la derrota, pero estoy realmente agradecido por estos 54, 55 días que hemos pasado en el club. Amo a esta institución que desde muy joven me hizo hombre y esta historia continuará. Estaremos en otra área, en la tribuna, deseando que le vaya muy bien a Talleres", declaró Hoyos sentado junto a Fassi.

"No se dieron los resultados. No soy falso ni hipócrita. La gente busca ganar y no hemos podido. Espero que Talleres gane el miércoles", deseó en relación al partido con Atlético Güemes de Santiago del Estero por la Copa Argentina.

Antes de la despedida de Hoyos, circularon varios nombres como eventuales reemplazantes: Pablo "Cholo" Guiñazú -figura identificada con el club-, Gustavo Coleoni, Gabriel Heinze, Luis Zubeldía y Hernán Crespo. (Télam)