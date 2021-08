El defensor ecuatoriano Piero Hincapié fue presentado como refuerzo del Bayer Leverkusen, y su ahora ex club Talleres de Córdoba lo despidió en las redes sociales, luego de un año con la "T". "Gracias, Piero", fue la frase que utilizó Talleres para despedir al joven de 19 años, recordando lo que le decía la fallecida cantante Mercedes Sosa al cantautor Piero cada vez que entonaba una canción suya. La venta del zaguero no fue bien vista por el entrenador uruguayo Alexander Medina, porque consideraba que Hincapié era una de las piezas fundamentales del once titular. El defensor llegó en agosto de 2020 a la "T", procedente de Independiente del Valle y luego de 22 partidos en el ámbito local e internacional, fue cedido al Bayer Leverkusen. El club de la Bundesliga alemana, en donde juegan los argentinos Exequiel Palacios y Lucas Alario, pagó por el pase del defensor 7,5 millones de dólares. Pero además Talleres -poseedor del 65% del pase- se quedó con un 20 por ciento de una plusvalía en una futura transferencia del jugador, quien también forma parte de la Selección de Ecuador que conduce Gustavo Alfaro. En las redes sociales Talleres graficó el paso de Hincapié por la institución: "Su desarrollo técnico y físico lo llevó a integrar el once inicial en la Copa de la Liga profesional y la Copa Conmebol Sudamericana. Luego fue convocado por su Selección Nacional para disputar las eliminatorias y la Copa América en Brasil". "De esta manera, Talleres posiciona la marca a nivel internacional, genera recursos genuinos y se consolida como una plataforma de proyección de futbolistas de jerarquía hacia el exigente marcado europeo. El deseo de que Piero pueda seguir creciendo en esta nueva etapa de su carrera como jugador profesional", explicó la entidad cordobesa. AT/OM NA