El cruce entre Talleres de Córdoba y Chacarita Juniors, del que saldrá el próximo rival de River Plate, se jugará el martes 6 de junio en La Rioja, por los 32vos. de final de Copa Argentina de fútbol.

La organización del certamen definió que el choque se llevará a cabo en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna, en horario a definir.

El ganador del duelo entre cordobeses y "funebreros" se medirá en la siguiente ronda con River, que en su estreno superó a Racing de Córdoba por 3 a 0.

En tanto, el Comité organizativo también programó dos cotejos de 32vos. de final para el miércoles 7 de junio.

Así, Vélez Sarsfield se topará con Deportivo Español, en sede y horario a resolver; mientras que Instituto de Córdoba lo hará con Deportivo Riestra en el estadio 23 de Agosto, de San Salvador de Jujuy.

Ya están clasificados para los 16vos. de final los equipos de River, Colón de Santa Fe, Lanús, Excursionistas, Almagro, Barracas Central, Boca Juniors, Racing Club, San Martín de Tucumán, Huracán, Independiente, All Boys, Estudiantes de La Plata, Villa Mitre de Bahía Blanca, Chaco For Ever, Estudiantes de Río Cuarto, Defensa y Justicia, Centro Español, San Lorenzo, Platense, Belgrano de Córdoba, Claypole, Patronato de Paraná y Argentinos Juniors. (Télam)