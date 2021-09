Talleres de Córdoba, único líder del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), recibirá hoy a las 15.45 a Rosario Central en el estadio Mario Kempes, por la 13ra. fecha del torneo.

El partido será arbitrado por Néstor Pitana y televisado por la TV Pública.

Los dirigidos por el uruguayo Alexander Medina gozan de un gran presente, vienen de ganarle en Avellaneda a Racing (2-1), y comandan la tabla de posiciones con 26 puntos, producto de ocho triunfos, dos empates y dos derrotas en las 12 fechas que se llevan disputadas, además de contar con una racha de nueve juegos sin derrotas.

La intensidad que propone el conjunto del "Cacique" Medina en su juego lo convirtió en un rival de cuidado para los demás equipos, con una solidez defensiva que comienza con un seguro arquero como Guido Herrera, y se respalda con la solidez en el medio que aportan Juan Ignacio Méndez y Rodrigo Villagra.

Por el lado del equipo rosarino, no se daría aún la vuelta del talentoso Emiliano Vecchio, quien no estuvo la fecha pasada en la victoria ante San Lorenzo por estar suspendido, ya que ahora padece un esguince de tobillo y no está totalmente recuperado de una lesión muscular.

Central llegará a Córdoba tras dos triunfos en fila (Banfield y San Lorenzo) y aspira a seguir sumando para escalar en la tabla, en la que se ubica en la undécima colocación con 16 puntos.

-- Probables formaciones --

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Julián Malatini, Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Juan Ignacio Méndez, Rodrigo Villagra y Ángelo Martino; Diego Valoyes, Carlos Auzqui y Michael Santos. DT: Alexander Medina.

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Nicolás Ferreyra y Lautaro Blanco; Diego Zabala, Emmanuel Ojeda, Francesco Lo Celso y Luciano Ferreyra; Alan Marinelli y Marco Ruben. DT: Cristian González.

Árbitro: Néstor Pitana

Cancha: Estadio Mario Kempes (Córdoba)

Hora: 15.45

TV: TV Pública. (Télam)