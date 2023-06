El escolta Talleres de Córdoba resignó un invicto de siete fechas y se alejó a diez puntos del líder River Plate, luego de perder esta noche en su visita a Lanús por 2-1, en un partido que lo tuvo en ventaja desde los dos minutos de juego.

Con el tempranero tanto del colombiano Diego Valoyes, la "T" se encaminaba a su cuarta victoria consecutiva en la Liga Profesional, pero el marcador viró en apenas cuatro minutos de la parte final por los tantos del tucumano Leandro Díaz y Cristian Lema, ambos de cabeza.

El local sufrió la expulsión de su capitán Tomás Belmonte en el tiempo agregado por el árbitro Fernando Rapallini.

El equipo de Javier Gandolfi quedó en el segundo lugar con 40 puntos, diez menos que River y dos más que San Lorenzo, tercero. Lanús, por su lado, trepó a la cuarta posición con 37, en desmedro de Estudiantes de La Plata (36).

Con este resultado, el "Millonario" se asegurará el campeonato si gana tres de los seis encuentros que le restan (Barracas Central, Colón de Santa Fe, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Rosario Central y Racing Club).

Talleres consiguió la ventaja en su primer ataque: una contra liderada a pura velocidad por el paraguayo Ramón Sosa, que Valoyes concretó en el área chica, asistido desde la izquierda por el uruguayo Michael Santos.

El rápido 1-0 alteró los planteos en La Fortaleza. El local, con más obligaciones que las implícitas por esa condición, se hizo cargo de la pelota (61% de posesión en la primera parte) y la visita asumió una postura replegada con intenciones de volver a sorprender a campo abierto.

El equipo cordobés achicó los espacios a espaldas de sus mediocampistas y no permitió el contacto fluido de los jugadores de Lanús en los últimos metros del ataque.

La primera posibilidad del "Granate" se produjo a los 20 minutos con un tiro de esquina que Tomás Belmonte ejecutó mientras la defensa de Talleres tomaba posición. Leandro Díaz picó al primer palo y Guido Herrera reaccionó con reflejos para bloquear la definición incómoda del delantero.

Sobre el final de la etapa incial llegaron dos ocasiones clarísimas, una para cada equipo. El tucumano Díaz, dentro del área menor, pifió una pelota servida por Orozco y enseguida el paraguayo Sosa, con el arco a disposición, no pudo conectar una gran asistencia de Valoyes en una réplica similar a la de su gol al inicio del partido.

Frank Kudelka apostó por el veterano de "Pepe" Sand y Franco Troyansky para la media hora final del partido, confirmada la errática noche de los atacantes titulares.

Antes de salir, "Pepo" De la Vega anotó de cabeza un gol que fue bien anulado por el árbitro Fernando Rapallini por posición adelantada.

El equipo cordobés estaba bien acomodado al desarrollo del partido. Todo lo hacía a su ritmo, con la intención de bajarle la intensidad a la búsqueda de Lanús.

En ese momento, paradójicamente, comenzó la remontada gracias a la pegada de Matías Esquivel y a la capacidad del juego aéreo del equipo "granate".

La igualdad llegó a los 22 minutos con un cabezazo de Díaz que se metió en el arco pese a la devolución de Herrera y el 2-1 ocurrió cuatro minutos más tarde con una conexión de Lema en una pelota parada.

Talleres sintió el impacto anímico por el inesperado vuelco del marcador y no encontró respuestas para evitar la derrota. Los cambios de Gandolfi no hicieron efecto. Sus ataques en el tramo final tuvieron ímpetu pero no claridad.

Los minutos finales fueron dramáticos la entrega de los jugadores, la expulsión de Belmonte, las discusiones bajo una atmósfera de alto voltaje y la última jugada de la noche en la que Gastón Benavídez le negó en la línea el gol al interminable Sand.

= Síntesis =

Lanús: Lautaro Morales; Juan Cáceres, Felipe Aguilar, Cristian Lema y Juan Sánchez Miño; Raúl Loaiza, Tomás Belmonte y Matías Esquivel; Franco Orozco, Leandro Díaz y Pedro De la Vega. DT: Frank Kudelka.

Talleres (Córdoba): Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Juan Rodríguez y Juan Portillo; Ulises Ortegoza y Rodrigo Villagra; Diego Valoyes, Rodrigo Garro y Ramón Sosa; Michael Santos. DT: Javier Gandolfi.

Gol en el primer tiempo: 2m. Valoyes (T).

Goles en el segundo tiempo: 22m. Díaz (L) y 26m. Lema (L).

Cambios en el segundo tiempo, al comenzar, Alan Franco por Ortegoza (T); 14m. Franco Troyansky por Orozco y José Sand por De la Vega (L); 24m. Francisco Pizzini por Sosa y Nahuel Bustos por Santos (T); 32m. Valentín Depietri por Villagra (T); 33m. Luciano Boggio por Loaiza y Julián Fernández por Esquivel (L) y 50m. Facundo Pérez por Díaz (L).

Indidencia en el segundo tiempo: 48m. expulsado Belmonte (L).

Amonestados: Loaiza, Sánchez Miño, Díaz, Lema y Troyansky (L); Portillo, Villagra, Garro y Depietri (T).

Árbitro: Fernando Rapallini.

VAR: Lucas Novelli.

Estadio: Lanús. (Télam)