El golfista estadounidense Tiger Woods expresó su alegría de cara a su participación en la edición número 150 de The Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada y del que aventuró que "tal vez sea el más grande de la historia".

"Estar aquí significa mucho. En el Old Course jugué mi primer The Open como debutante con campeones del calibre de Bernard Langer, Ernie Els y Tom Watson", afirmó Woods a dos días del inicio del torneo, que concluirá el domingo 17 y del que tomará parte un argentino, el chaqueño Emiliano Grillo.

"Nos preparamos para disputar la edición número 150 de un evento realmente histórico, probablemente el 'Open' más grande de la historia", agregó el "Black Cat" sobre el torneo a disputarse en St. Andrews, Escocia, informó la agencia de noticias ANSA.

Woods, ganador de 15 títulos de Grand Slam, buscará inspirarse justamente en su compatriota Watson, quien ganó cinco veces The Open, la última de ellas en 2009 con 59 años.

"Todos vimos lo que hizo Tom, quien demostró que las hazañas son posibles. Físicamente puedo mejorar, pero no mucho", admitió Woods, de 46 años y quien en febrero de 2021 sufrió un grave accidente automovilístico en Los Ángeles.

"Durante mi rehabilitación lo que más esperaba era volver a caminar y volver a jugar al golf de manera despreocupada", cerró Woods, quien debió ser operado por fracturas en su cadera, su pierna derecha y su pie derecho.

El Old Course de St. Andrews, en las afueras de Edimburgo, es uno de los campos de golf más antiguos del mundo. (Télam)