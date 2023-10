La disponibilidad de Lionel Messi en un banco de suplentes, sentado a la espera de saltar al campo de juego, ha sido algo infrecuente desde el inicio mismo de su carrera y esta noche se produjo por 23ra. vez en 177 partidos con el seleccionado argentino.

El capitán "albiceleste", dueño del récord de presencias históricas en el seleccionado nacional, tuvo que esperar por su ingreso al partido con Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026, condicionado por una molestia muscular que lo acosa hace un mes.

Después del debut en las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026, el pasado 7 de septiembre con victoria sobre Ecuador (1-0), Leo no pudo volver a jugar en plenitud.

Se perdió el siguiente juego ante Bolivia en La Paz y seis de los compromisos que tenía agendados con Inter Miami, entre ellos, la final de la US Open Cup que su equipo no pudo ganar.

La inactividad con la que llegó a esta ventana FIFA hizo que el DT Lionel Scaloni evitara arriesgarlo desde el inicio y dio paso a que Messi fuera suplente por tercera vez en la historia en un partido de la Selección jugado en el país.

La primera vez había sucedido en junio de 2013 ante Colombia (0-0) en el Monumental, por las Eliminatorias Sudamericanas. Alejandro Sabella, técnico de entonces, decidió preservarlo por una lesión en el bíceps femoral derecho y lo utilizó para los últimos 32 minutos.

La restante, dentro del mismo ciclo, fue un amistoso ante Eslovenia (2-0) en el estadio Ciudad de La Plata, que sirvió como despedida ante el público argentino antes de viajar al Mundial Brasil 2014.

Las razón de aquella suplencia fue la de no arriesgar al astro por la cercanía de la máxima competencia FIFA.

Las 23 veces que Messi estuvo sentado como suplente en un partido de la Selección fueron por inexperiencia, cuando daba sus primeros pasos en la mayor, por lesión o por decisión de cuidarlo en partidos de caracter amistoso.

Seis veces permaneció entre los relevos sin ingresar a la cancha: dos en el Mundial Alemania 2006, otra en un amistoso en Costa Rica (2011), dos en una gira amistosa por Estados Unidos (2015) y la última en el debut de Argentina en la Copa América Centenario (2016).

= Las suplencias de Messi en la Selección Argentina =

*) 17-08-2005 (Budapest), vs Hungría (2-1), amistoso, jugó un minuto, ingresó por Lisandro López.

*) 03-09-2005 (Asunción), vs. Paraguay (0-1), Eliminatorias, jugó 10m., ingresó por César Delgado.

*) 13-10-2005 (Montevideo), vs. Uruguay (0-1), Eliminatorias, jugó 25m., ingresó por Lucho González.

*) 29-05-2006 (Salerno), vs. Angola (2-0), amistoso, jugó 22m., ingresó por Juan Román Riquelme.

*) 10-06-2006 (Hamburgo), vs. Costa de Marfil (2-1), Mundial 2006, no ingresó.

*) 16-06-2006 (Gelsenkirchen), vs. Serbia y Montenegro (6-0), Mundial 2006, jugó 16m., ingresó por Carlos Tevez.

*) 24-06-2006 (Leipzig), vs. México (2-1), Mundial 2006, jugó 36m., ingresó por Javier Saviola.

*) 30-06-2006 (Berlín), vs. Alemania (3-5, penales), Mundial 2006, no ingresó.

*) 06-07-2007 (Lara), vs. Paraguay (1-0), Copa América 2007, jugó 23m., ingresó por Esteban Cambiasso.

*) 29-03-2011 (San José, CR), vs. Costa Rica (0-0), amistoso, no ingresó.

*) 08-06-2013 (Buenos Aires), vs. Colombia (0-0), Eliminatorias, jugó 32m., ingresó por Walter Montillo.

*) 11-06-2013 (Quito), vs. Ecuador (1-1), Eliminatorias, jugó 29m., ingresó por Sergio Agüero.

*) 07-06-2014 (La Plata), vs. Eslovenia (2-0), amistoso, jugó 32m., ingresó por Ezequiel Lavezzi.

*) 14-10-14 (Hong Kong), vs. Hong Kong (7-0), amistoso, jugó 29m., ingresó por Javier Pastore.

*) 28-03-2015 (Washington), vs. El Salvador (2-0), amistoso, no ingresó.

*) 01-04-2015 (New Jersey), vs. Ecuador (2-1), amistoso, no ingresó.

*) 05-09-2015 (Houston), vs. Bolivia (7-0), amistoso, jugó 25m., ingresó por Nicolás Gaitán.

*) 07-06-2016 (California), vs. Chile (2-1), Copa América Centenario, no ingresó.

*) 11-06-2016 (Chicago), vs. Panamá (5-0), Copa América Centenario, jugó 29m., ingresó por Augusto Fernández.

*) 15-06-2016 (Seattle), vs. Bolivia (3-1), Copa América Centenario, jugó 45m., ingresó por Gonzalo Higuaín.

*) 13-11-2021 (Montevideo), vs. Uruguay (1-0), Eliminatorias, jugó 14m., ingresó por Giovani Lo Celso.

*) 28-09-2022 (New Jersey), vs. Jamaica (3-0), amistoso, jugó 34m., ingresó por Lautaro Martinez.

*) 12-10-2023 (Buenos Aires) vs. Paraguay (1-0), eliminatorias, jugó 38m. ingresó por Julián Álvarez. (Télam)