Los potrillos Super Number y Embrujo van decididos por el Clásico Polla de Potrillos, una prueba de Grupo 3 sobre 1.600 metros con un premio de 1.048.000 pesos que se correrá mañana en el octavo turno en la reunión hípica de la ciudad de La Plata.

Super Number será corrido por el jockey brasileño Francisco Leandro Goncalves, mientras que Embrujo llevará en su silla al jinete cordobés Juan Cruz Villagra. El primer potrillo es un hijo de Super Saven y el segundo es un hijo de Emmanuel.

Super Number tiene un récord de 2 victorias sobre 4 carreras y Embrujo logró 5 triunfos sobre 9 presentaciones. El entrenador de Super Number es Ramón Quiroga y el de Embrujo es Oscar Frávega.

El 26 de junio Super Number realizó su última prueba. Esa tarde le ganó por medio cuerpo a Don Kazaco en 1m 30s 19/100 para los 1.500 metros. Dejó una muy buena impresión y pagó un dividendo de 2,90 por boleto.

El 21 de julio Embrujo hizo su última salida en la arena normal del hipódromo de La Plata y entró segundo a 5 cuerpos del ganador Torino Klin Ha en 1m 36s 84/100 para los 1.600 metros. Mañana va por una buena rehabilitación en una pista que conoce al detalle.

El otro potrillo que está para terciar es Act Of State, un hijo de Angiolo que tiene 2 carreras ganadas sobre 5 competencias. En sus últimas dos carreras su jockey fue Cristian Velázquez, quien seguramente mañana volverá a montarlo.

Los otros anotados son Western Camp, Largo Man, Sun Seiver, Super Mind, Mani Maker, Mero y You Be You.

El Clásico Polla de Potrillos se largará a las 17. y la reunión hípica comenzará a las 13.30 y terminará a las 19.30 en la décimo tercera carrera del programa. (Télam)