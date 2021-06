Suiza dio un tremendo batacazo y se clasificó hoy a los cuartos de final de la Eurocopa tras eliminar a Francia por 5 a 4 en la tanda de penales, luego de igualar 3 a 3 en el tiempo reglamentario, por los octavos de final del torneo que se disputó en Bucarest, Rumania. El héroe de la jornada fue el arquero Yan Sommer, quien le contuvo el último remate a Kylian Mbappé, y así permitió que su equipo siga en carrera al eliminar al campeón del mundo en Rusia 2018. El conjunto suizo se puso en ventaja con gol de Haris Seferovic, a los 15 minutos del primer tiempo, y hasta pudo ampliarla a los 10 del complemento, pero el arquero Hugo Lloris le contuvo un penal a Ricardo Rodríguez. Sin embargo, luego de esa jugada Francia fue una tromba y con un doblete de Karim Benzema, a los 12 y 14 de esa segunda mitad, dio vuelta el resultado. Un tremendo golazo de Paul Pogba, a los 30, parecía que sentenciaba la historia para el campeón del mundo en Rusia 2018, pero apareció otra vez Seferovic, de cabeza, a los 36, y acortó distancias. Pero cuando parecía que "les blues" se quedaban con la victoria apareció Mario Gavranovic, a los 44, para sellar el empate en los 90 minutos reglamentarios. El alargue no modificó el resultado y en los penales para Suiza marcaron Gavranovic, Fabián Schar, Manuel Akanji, Rubén Vargas y Admir Mehmedi, mientras que en los franceses convirtieron Pogba, Olivier Giroud, Marcus Thuram y Presnel Kimpembe. Con este resultado, Suiza se cruzará en la siguiente fase con España, que en un duro partido dejó en el camino a Croacia por 5 a 3, en un cotejo que se definió en la prórroga. El partido fue impactante y Rapallini -junto a la terna que completó con Juan Pablo Belatti y Diego Yamil Bonfa- estuvo a la altura del cotejo, porque acertó con los fallos y también cuando le hizo caso al alerta del VAR, como en el penal para Suiza. Cuando todo hacía prever que Francia se iba a quedar con el partido sin mucho trabajo, un centro desde la izquierda encontró la cabeza de Seferovic, quien dejó desairado a un Lenglet con poco peso, y de cabeza venció a Lloris. El campeón del mundo no estuvo acertado, más bien fue inconexo para crear jugadas criteriosas, más allá de que Suiza retrocedió en gran forma para mantener el resultado, teniendo a Akanji como el hombre más firme. El VAR le hizo ver a Rapallini un penal que no sancionó de Pavard a Elvedi, y el remate lo ejecutó Rodríguez, pero tan anunciado que Lloris logró contenerlo. De ahí en más vinieron 15 minutos fulminantes de Francia, con un Benzema encendido, primero tras recibir un pase de Mbappé y definir de zurda ante la salida de Sommer. Apenas minutos más tarde, Griezmann hizo una pared tremenda con Mbappé y luego de un rebote de Sommer, Benzema cabeceó al gol debajo del travesaño. Francia se floreaba al compás de lo que podía proponer Pogba, ya que las "explosiones" de Benzema y Mbappé parecían sin chispa. El hombre del Manchester United tomó el balón desde afuera del área y lo puso en el ángulo superior derecho de un Sommer que se arrojó pero no llegó. Francia se relajó y Suiza fue a buscar algo de recompensa, primero con un cabezazo preciso de Seferovic nuevamente, entre los dos centrales, y después también de aire con un frentazo de Gavranovic, en el último minuto. El tiempo complementario tuvo más bajas que otra cosa y parecía que iba a ganar el equipo que pudiera estar más en pie, por lo que ambos imploraron la llegada de los penales. En los penales todo estuvo parejo hasta que Mbappé no pudo vencer la estirada de Sommer, quien se convirtió en el héroe de su equipo. AT/OM NA